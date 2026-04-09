Totalmente gratis y en PBA: el Centro Cultural Munro dará un ciclo de cine musical con entrada gratuita

Cantando bajo la lluvia, clásico del cine musical (Imagen de archivo).

El Centro Cultural Munro (Vélez Sarsfield 4650) presenta un ciclo de cine musical totalmente gratuito en el que se podrán ver grandes clásicos del género en pantalla grande todos los domingos a las 18.30 hs desde el 12 de abril al 3 de mayo. La programación completa de películas que podrán disfrutarse en el cine.

Domingo 12/4 - 18:30 hs. Hello, Dolly!

Director: Gene Kelly.

Gene Kelly. Sinopsis: Dolly (Barbra Streisand) es una casamentera cuya afición principal es arreglar la vida de los demás. En esta ocasión, es ella la que se enamora del rico empresario Vandergelder. Para conquistarlo empieza a tejer una red de líos amorosos. Hello, Dolly! aparece cuando el gran musical de estudios comenzaba a despedirse, pero lo hace con una energía desbordante. Gene Kelly convierte calles, restaurantes y trenes en espacios coreográficos donde todo parece moverse al ritmo del espectáculo. El film celebra el artificio del musical clásico: un cine donde la realidad se reorganiza a través de la música.

Domingo 19/4 - 18:30 hs. Ellos y ellas

Director: Joseph L. Mankiewicz

Joseph L. Mankiewicz Sinopsis: en Nueva York, un jugador es retado a llevar a una fría misionera a La Habana, pero se enamoran el uno del otro, y la apuesta tiene un motivo oculto para financiar un juego de dados.

En Guys and Dolls el musical se vuelve un juego de azar entre amor, dinero y canciones. Joseph L. Mankiewicz transforma una Nueva York estilizada en un escenario donde los personajes cantan lo que no pueden decir. Los números musicales funcionan como pequeñas explosiones de emoción dentro de un mundo lleno de apuestas improbables: como siempre, el musical como el más humano de los artificios. Hora de (re)descubrir un clásico donde el caos humano, esa obviedad, encuentra su ritmo, su razón de ser y estar en la música.

Domingo 26/4 - 18:30 hs. Funny Girl

Director: William Wyler

William Wyler Sinopsis: la vida de Fanny Brice, famosa comediante y artista de principios del siglo XX. Vemos su ascenso a la fama como chica de Ziegfield, su carrera posterior y su vida personal, en particular su relación con Nick Arnstein.

Funny Girl convierte el musical en el retrato de una artista que se inventa a sí misma en el escenario: Barbra Streisand domina aquí cada número con una presencia que mezcla vulnerabilidad, humor y potencia vocal. Nace una leyenda. William Wyler filma el espectáculo como el lugar donde una identidad puede afirmarse frente al mundo: el cine fascinado y hogar de aquello que nos desborda, más largo que la vida. Un musical sobre el brillo y, ojito, el costo de ese brillo.

Domingo 3/5 - 18:30 hs. Cantando bajo la lluvia

Director: Stanley Donen y Gene Kelly

Stanley Donen y Gene Kelly Sinopsis: el ídolo del cine mudo Don Lockwood se enamora de la aspirante a actriz Kathy Selden justo cuando él y su compañero de pantalla intentan hacer la difícil transición al cine sonoro en el Hollywood de los años 20.

Los doce compases más queridos de la historia del cine, dijo alguien por ahí, y no hay lluvia que no lo confirme. Casi como fenómeno natural, el musical más famoso, el film más feliz, ha aplacado en su mito su propia real maravilla: Cantando bajo la lluvia es al mismo tiempo un gran musical y una celebración del cine y sus posibilidades. Kelly y Donen convierten el paso del cine mudo al sonoro en una fiesta de coreografías, canciones y humor. Pocas películas recuerdan tan bien que el cine también puede hasta desafiar el clima de nuestras vidas.