La película de Michael Jackson envuelta en una millonaria polémica.

Michael, la biopic de Michael Jackson que llega a los cines argentinos el jueves 23 de abril quedó envuelta en una fuerte polémica que terminó con la familia del artista desembolsando una suma millonaria para eliminar buena parte de la película. Los detalles sobre el error que provocó dolores de cabeza, en un intento por ocultar los episodios más oscuros de la historia del Rey del Pop.

La película dirigida por Antoine Fuqua iba a mostrar en su tercer acto las acusaciones contra Michael Jackson por abuso sexual infantil y como eso había enturbiado su carrera de gloria en el pop, pero un error legal hizo que los abogados de los herederos de Jackson pudieran borrar las escenas de la polémica. Los especialistas se percataron de que existía una cláusula en un acuerdo con uno de los acusadores del cantante, Jordan Chandler, que prohibía su representación o mención en cualquier película, según consignó Variety.

Por esta razón la película tuvo que volver a rodar escenas claves y volver a pensar un final, ya que el que se iba a lanzar quedó descartado. Para garantizar la reescritura y el rodaje de las nuevas escenas, la familia de Michael Jackson sumó entre 10 y 15 millones de dólares al presupuesto (de 155 millones de dólares en total). Los productores del filme esperan repetir el éxito millonario de otras biopics como Bohemian Rhapsody, que siguió la historia del líder de Queen Freddie Mercury.

Michael muestra el viaje de Michael Jackson más allá de la música, desde el descubrimiento de su extraordinario talento como líder de los Jackson Five hasta convertirse en una visionaria estrella cuya ambición creativa despertó un incansable afán por consagrarse como el mayor icono de la industria del entretenimiento. Jaafar Jackson encarna a Jackson en un elenco que completan Nia Long, Laura Harrier, Miles Teller y Colman Domingo, entre otras figuras.

Las escenas eliminadas de Michael y el final que se verá en el cine

Según información de Variety, Michael debía comenzar con uno de los episodios más oscuros de la vida del cantante. En una escena del guion original, Michael Jackson se mira al espejo, capturando su mirada afligida mientras las luces de los autos de policía parpadean a su espalda. Dicha escena está situada en 1993: una década después de que Thriller saliera al mundo, el Rey del Pop era acusado de abuso de menores. Esta escena fue eliminada de la película por decisión de la familia del cantante.

También, se borró una escena con investigadores llegando a Neverland para buscar pruebas que incriminaran a Jackson, en lo que iba a ser el tercer acto del filme (dedicado a explorar el escándalo por las acusaciones de abuso sexual a menores).

La película de Michael Jackson envuelta en una millonaria polémica.

Según el citado medio, Michael ahora termina con la estrella del pop aún en su gloria. La última escena se sitúa durante la gira de Bad, siguiendo a Jackson mientras se prepara para subir al escenario para actuar. De hecho, buena parte de la película se centra en el recorrido musical del artista, esquivando buena parte de sus episodios más oscuros.