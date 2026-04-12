Festival de luces flotantes en la Ciudad de Buenos Aires: cómo conseguir entradas gratis (Créditos: Fever Up)

La ciudad de Buenos Aires tendrá un evento único en junio: un festival de linternas de papel flotantes. Inspirado en la tradición de Tailandia, Water Lantern Festival llega a Buenos Aires y tendrá entradas gratuitas para todos los que quieran ver de cerca la experiencia.

Así será el festival de linternas flotantes en la ciudad de Buenos Aires

El festival de linternas se realizará el próximo 6 de junio en el Hipódromo de Palermo. Será la primera vez que llegue a la Argentina, después de pasar por Nueva York, Los Ángeles y Toronto, y deslumbrar a miles de personas.

El evento se presenta como un momento de reflexión y unión (Créditos: Fever Up)

El evento está inspirado en el Yipeng, la celebración tailandesa donde miles de linternas son liberadas al cielo en honor a Buda y las deidades celestiales. El evento se caracteriza por ser un espacio de reunión para reflexionar y conectar entre seres queridos. Se considera un símbolo de esperanza, sanación y unión.

El festival contará con música en vivo y puestos de comida, es apto para todas las edades y dura alrededor de cuatro horas. La experiencia de cientos de luces brillando sobre el agua se puede disfrutar totalmente gratis, mientras que para lanzar tu propia linterna de papel con tus deseos tenés que abonar.

Cómo participar del primer festival de linternas flotantes: a dónde conseguir las entradas gratis

La entrada para el Water Lantern Festival en el Hipódromo de Palermo es gratuita, pero debe reservarse. Solo hay que solicitarla en la página web oficial de Fever y esperar a que te confirmen los tickets gratuitos para ver el show de linternas de papel de cerca.

La entrada para ver el evento es gratuita, pero hay que abonar para lanzar tu propia linterna de papel (Créditos: Fever Up)

Mientras que si querés participar y soltar tu propia linterna podés comprar una entrada general con la linterna flotante y un kit de materiales. Cada paquete incluye una linterna flotante, una vela LED, un marcador, cartas de conversación emocional y una bolsa de tela. Además, hay una manta de picnic para opciones grupales o en pareja.

Las linternas están hechas con materiales sostenibles, por lo que, tras dejar tu deseo y soltarla junto a los cientos de otras linternas, se puede biodegradar.