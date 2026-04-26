Papa León afirma que quienes hacen la guerra son ladrones que nos roban nuestro futuro pacífico

El Papa León XIV se reúne con profesores de educación religiosa católica en el Vaticano.

​El papa León calificó el domingo a quienes libran guerras y se apropian de ‌los recursos de ‌la Tierra como ladrones que privan al mundo de un futuro pacífico, y lanzó una advertencia sobre el uso de la energía nuclear en el aniversario del accidente del reactor de Chernóbil.

Ucrania conmemora este domingo el 40.º aniversario ​del peor desastre ⁠nuclear del mundo, en medio de los ‌persistentes temores de que la guerra ⁠que Rusia lleva librando desde ⁠hace cuatro años pueda desencadenar una repetición de la tragedia.

En su discurso semanal tras la oración ⁠del Ángelus, el Pontífice afirmó que el ​accidente de Chernóbil había dejado ‌una huella en la conciencia ‌colectiva de la humanidad.

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"Sigue siendo una advertencia ⁠sobre el uso de tecnologías cada vez más potentes", dijo el Papa, que acaba de regresar de una gira de diez días ​por cuatro ‌países africanos.

"Espero que en todos los niveles de toma de decisiones prevalezcan siempre la sabiduría y la responsabilidad, para que la energía atómica pueda utilizarse siempre ⁠en favor de la vida y la paz", añadió.

Al comentar el Evangelio del día, que contenía la metáfora del ladrón de ovejas, el Papa León dijo que los ladrones se presentan bajo muchas formas, citando como ejemplos "los estilos de vida superficiales ‌impulsados por el consumismo", los prejuicios y las ideas erróneas.

"Y no olvidemos tampoco a aquellos ladrones que, al saquear los recursos de la Tierra, al librar guerras sangrientas o al alimentar el mal ‌en cualquiera de sus formas, simplemente nos están quitando a todos la oportunidad de un futuro de paz ‌y serenidad", ⁠añadió.

León, el primer pontífice estadounidense, ha despertado la ira del presidente Donald ​Trump tras mostrarse más crítico con la guerra y el despotismo.

(Reportaje de Valentina Za; edición de Aidan Lewis, Editado en español por Juana Casas )