Horror en Misiones: un nene de 7 años fue atacado por siete perros mientras jugaba en su cas

Horror en Misiones: un nene fue atacado por siete perros mientras jugaba en su casa

Un niño de siete años fue atacado por una jauría en Posadas y sufrió graves heridas tras ser mordido por los perros en el patio de su vivienda. El episodio ocurrió este sábado por la tarde y generó conmoción en toda la comunidad. Vecinos lo rescataron y permanece internado en estado reservado.

El ataque se produjo en una vivienda de la Chacra 109, sobre calle Luzuriaga, entre Krause y la avenida Tambor de Tacuarí. Según fuentes policiales, el menor se encontraba aparentemente solo en el domicilio cuando fue sorprendido por los animales.

Los perros, en su mayoría mestizos, lo mordieron en distintas partes del cuerpo, provocándole heridas profundas en el rostro, el hombro y la espalda. Gracias a su intervención, lograron ahuyentar a la jauría y rescatar al pequeño, evitando un desenlace aún más grave.

Cómo continúa la salud del niño

De inmediato, el menor fue trasladado al Hospital “Dr. Ramón Madariaga” para recibir las primeras atenciones médicas. Sin embargo, debido a la complejidad de las lesiones y la corta edad del paciente, los médicos resolvieron derivarlo al Hospital Pediátrico de Posadas.

Allí permanece internado bajo estricta observación, con pronóstico reservado y cuidados intensivos. En paralelo, efectivos de la Unidad Regional I trabajan en el lugar para reconstruir la secuencia del ataque.

La investigación judicial se centra en dos aspectos: la procedencia de los siete perros y la ausencia de supervisión adulta en el momento del hecho. La madre del niño, identificada como Eliana S. D., de 30 años, fue entrevistada por la Policía y confirmó las múltiples heridas sufridas por su hijo.