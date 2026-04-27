La inesperada advertencia de Mario Teruel en una reunión de Los Nocheros: "Van a cagar fuego todos"

Mario Teruel sorprendió al público de Los Nocheros.

Un video publicado en la cuenta oficial de Los Nocheros se volvió viral en las redes sociales por una broma de Mario Teruel ante el público. El clip fue grabado durante la previa de una nueva grabación de Nocheros a la mesa, el ciclo que el grupo lleva adelante en su canal de YouTube.

En este espacio, los músicos comparten almuerzos y charlas sobre la industria con diferentes colegas invitados, lo que genera un ambiente de cercanía que suele traspasar la pantalla en cada entrega. Lo que más sorprendió y divirtió a los seguidores fue la actitud de Mario Teruel, quien aprovechó los minutos de espera para bromear sobre la puntualidad de sus compañeros de rubro.

Mientras aguardaban la llegada de los artistas convocados para esa jornada, el músico lanzó comentarios irónicos sobre la posibilidad de que algunos llegaran tarde. "Son las 13.07 y la monada estaba citada a las 13. Hasta para comer asado llegan tarde. Acá van a cagar fuego todos porque esto es con rigor", soltó a modo de broma el músico.

El video permitió ver el costado más espontáneo del grupo, lejos del protocolo del escenario, y sirvió como un adelanto dinámico para lo que vendrá en las próximas ediciones del programa. El ciclo de almuerzos no solo busca profundizar en la historia de la música junto a otros colegas, sino también mostrar la calidez y el buen humor que reina en el entorno nocherista.

Nocheros a la Mesa.

El pedido de casamiento que emocionó a Los Nocheros

Una presentación reciente de Los Nocheros se transformó en el marco de un episodio que alcanzó una rápida viralización en plataformas digitales. Durante el concierto, el habitual ambiente romántico que propone la agrupación salteña se pausó para ceder el protagonismo a una historia surgida entre los asistentes.

Los músicos advirtieron un movimiento fuera de lo común en las primeras filas y decidieron intervenir de manera activa. A través de sus micrófonos, los integrantes de la banda señalaron lo que ocurría y captaron la atención de toda la audiencia.

Bajo la mirada del público y con el respaldo de los artistas desde el escenario, se presentó de manera formal al joven que había organizado el momento. Esta interacción entre el grupo y sus seguidores convirtió un recital convencional en una experiencia compartida que conmovió a los presentes y se replicó con fuerza en las redes sociales.