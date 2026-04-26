Así fue el pedido de casamiento que emocionó a Los Nocheros en pleno recital: "Esto no era parte del show"

Los Nocheros vivieron un momento emotivo en un recital.

Un reciente recital de Los Nocheros se convirtió en el escenario de un momento inolvidable que se volvió viral en las redes sociales. En medio del clima romántico que caracteriza a las presentaciones del grupo salteño, la música se detuvo por un instante para dar lugar a una historia de amor real entre el público.

Los integrantes de la banda, atentos a lo que sucedía en las primeras filas, utilizaron sus micrófonos para señalar el movimiento inusual y captar la atención de todos los presentes, convirtiéndose en cómplices de una sorpresa que conmovió a la audiencia. Con el apoyo de los músicos desde el escenario, se presentó formalmente al joven que había planeado la sorpresa.

"Esto no era parte del show hasta que sí. Historias que se vuelven canción, y canciones que se vuelven historias. Momento inolvidable", escribieron Los Nocheros en el pie de foto de su posteo. Ante la mirada expectante de los miles de fanáticos, el hombre se agachó frente a su pareja y sacó un anillo de compromiso para realizar la propuesta formal en el mismo sitio donde minutos antes disfrutaban del show. La escena, cargada de emoción y nerviosismo, fue seguida en silencio por el estadio hasta que el pedido se hizo explícito.

La respuesta no se hizo esperar: la joven aceptó la propuesta entre lágrimas de felicidad y selló el compromiso con un beso, desatando una ovación cerrada de todo el público y las felicitaciones de los propios Nocheros. El registro del momento, capturado por decenas de teléfonos celulares, inundó las plataformas digitales en pocas horas, reafirmando que las baladas del grupo siguen siendo el telón de fondo ideal para los vínculos afectivos.

Los Nocheros.

Los Nocheros tocaron en Colombia

El grupo Los Nocheros ratificó su vigencia en el escenario internacional con una destacada presentación en Colombia, como parte de su gira "Historias de Amor". El concierto central tuvo lugar el 18 de abril de 2026 en el Coliseo Champagnat de Pasto, donde el trío reafirmó el vínculo afectivo que mantiene con el público colombiano tras sus sucesivas visitas al país.

A través de sus canales oficiales, los músicos compartieron registros visuales del evento acompañados por el mensaje: “Esto pasa cuando las historias de amor se hacen canción”. La publicación generó una repercusión inmediata entre sus seguidores de toda Latinoamérica, quienes celebraron la continuidad de este recorrido musical por la región.