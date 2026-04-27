Presidenta de Federación Noruega de Fútbol pide a la FIFA que elimine el premio de la paz

50º Congreso Ordinario de la UEFA

La FIFA debería eliminar su premio de la paz para evitar verse ‌envuelta en política, afirmó ‌el lunes la presidenta de la Federación Noruega de Fútbol (NFF), Lise Klaveness, quien sugirió que la concesión de este tipo de premios se dejara en manos del Instituto Nobel de Oslo.

La FIFA fue objeto de críticas por otorgar ​su primer premio ⁠de la paz al presidente de Estados ‌Unidos, Donald Trump, en diciembre, durante el ⁠sorteo de la Copa ⁠del Mundo.

Muchos consideraron el premio de la paz de la FIFA como un galardón de consuelo para ⁠Trump, quien ha afirmado en numerosas ocasiones ​que debería recibir el Premio ‌Nobel de la Paz y ‌cuyo país coorganizará la Copa del Mundo ⁠de este año junto con Canadá y México.

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"Nosotros (la NFF) queremos que se elimine (el Premio de la Paz de la FIFA). No creemos que ​forme ‌parte del mandato de la FIFA otorgar un premio de este tipo; consideramos que ya contamos con un Instituto Nobel que realiza esa labor de forma independiente", ⁠dijo Klaveness en una rueda de prensa en línea.

"Creemos que es importante que las federaciones de fútbol, las confederaciones y también la FIFA intenten evitar situaciones en las que se ponga en tela de juicio esta distancia de independencia respecto a los ‌líderes estatales", destacó.

"Estos premios suelen ser muy políticos si no se cuenta con instrumentos y experiencia realmente buenos para hacerlos independientes, con jurados y criterios".

La abogada, de 45 años, señaló que la NFF ‌redactaría una carta en la que manifestaría su apoyo a las peticiones de investigación sobre la concesión del ‌premio de ⁠la ONG FairSquare, que ha alegado que Gianni Infantino y la FIFA podrían ​haber infringido sus propias directrices éticas en materia de imparcialidad política al otorgar el premio.

Con información de Reuters