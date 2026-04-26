Sospechoso del tiroteo en la cena de prensa de la Casa Blanca escribió un manifiesto anticristiano: Trump

Por Bo Erickson, Nandita Bose, Jana Winter y Steve Holland
WASHINGTON, 26 abr (Reuters) - El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró el domingo que el sospechoso acusado de intentar atacar a funcionarios del Gobierno durante la cena de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca celebrada el sábado por la noche tenía un manifiesto anticristiano y "mucho odio en su corazón", pero fue detenido mucho antes de llegar al salón de baile del hotel donde se celebraba el evento.
Trump declaró a Fox News que el sospechoso era "un tipo enfermo" y que su familia ya había expresado su preocupación por él a las fuerzas del orden. El sospechoso, identificado por un funcionario como Cole Tomas Allen, de Torrance (California), fue detenido en el lugar del evento, en Washington D. C.
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"Cuando lees su manifiesto, ves que odia a los cristianos", dijo Trump en el programa "Sunday Briefing" de Fox News.
El manifiesto fue enviado a los familiares de Allen poco antes del ataque, según informó un agente de las fuerzas del orden a Reuters. El sospechoso se autodenominaba "Friendly Federal Assassin" (el asesino federal amistoso), según el agente.
"Poner la otra mejilla cuando *alguien más* es oprimido no es un comportamiento cristiano; es complicidad en los crímenes del opresor", decía el manifiesto, según el funcionario.
Entre los objetivos enumerados en el manifiesto figuraban funcionarios de la Administración —aunque no el director del FBI, Kash Patel—, ordenados de mayor a menor rango, según el funcionario.
El manifiesto se burlaba de la "demencial" falta de seguridad en el Washington Hilton, donde se celebró la cena, añadió el funcionario.
"Lo primero que noté al entrar en el hotel fue la sensación de arrogancia", escribió supuestamente el autor del manifiesto. "Entro con varias armas y ni una sola persona allí considera la posibilidad de que pueda ser una amenaza".
El sospechoso viajó en tren desde Los Ángeles a Chicago y luego a Washington, según declaró el fiscal general interino de Estados Unidos, Todd Blanche, en el programa «Meet the Press» de la NBC, añadiendo que Trump y los principales miembros de su Gobierno eran los probables objetivos.
Las autoridades han informado de que el sospechoso disparó con una escopeta contra un agente del Servicio Secreto en un control de seguridad del hotel Washington Hilton antes de ser reducido y detenido.
Trump, la primera dama Melania Trump, el vicepresidente JD Vance y otros miembros del gabinete fueron sacados rápidamente de la cena mientras se desarrollaba el incidente. El agente del Servicio Secreto que recibió el disparo escapó de lesiones graves porque la bala impactó en su chaleco protector, dijo Trump.
(Con información adicional de Kanishka Singh, Tim Reid, Jonathan Landay, Steve Gorman, Trevor Hunnicutt, Susan Heavey, Jasper Ward, Gram Slattery, Humeyra Pamuk, Andrea Shalal y Katharine Jackson en Washington; redacción de David Lawder y Tim Reid; edición de William Mallard, Sergio Non, Ross Colvin, Caitlin Webber y Bill Berkrot, Editado en español por Juana Casas )