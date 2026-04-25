La Corriente Nacional de la Militancia planteó: "Kicillof es la alternativa al modelo de ajuste y abandono"

La jefa de Asesores del Gobierno bonaerense, Cristina Alvarez Rodríguez, encabezó este sábado en San Nicolás el plenario de La Corriente Nacional de la Militancia de la provincia de Buenos Aires. En ese marco, la funcionaria convocó a la militancia a construir junto al gobernador Axel Kicillof una alternativa que represente producción, trabajo y una economía que funcione para la mayoría.

Álvares Rodríguez estuvo acomapañada por el diputado provincial Diego Nanni; el intendente de Salto, Ricardo Alessandro; el presidente del Partido Justicialista de Rojas, Ramiro Baguear, y más de 150 referentes de la Segunda Sección Electoral. En ese marco, la funcionaria bonaerense advirtió además que el presidente Javier Milei "no trajo más libertad, trajo una economía de la subsistencia" y alertó que "las familias hacen malabares para sobrevivir mientras cierran empresas y se destruye la industria y el empleo bonaerense".

Agregó que "tenemos que elegir de qué lado estamos, del lado de las élites globales o del pueblo argentino. Del lado de los que dicen sálvese quien pueda o, como decía Francisco, que nadie se salva solo".

Nanni, por su parte, afirmó que "en el peronismo estamos dando una discusión necesaria. La gente ya siente el impacto de las políticas de Milei y tenemos una oportunidad de escucharla y construir junto a Axel un mensaje que la represente".

Baguear, en tanto, manifestó que “hay que organizarse, juntarse y buscar puntos en común. Nos quieren robar la esperanza y nos quieren ver destruidos sin una alternativa. Pero existe: creemos que hay una esperanza y se llama Axel Kicillof”.

El encuentro es el segundo de una serie de plenarios que La Corriente Nacional de la Militancia de la provincia de Buenos Aires realizará en todo el territorio bonaerense de cara a 2027, con el objetivo de fortalecer la organización distrital y consolidar el Movimiento Derecho al Futuro.

Participaron también los subsecretarios Omar Furlan (Análisis y Seguimiento Político Estratégico) de la Jefatura de Asesores del Gobernador, Santiago Fidanza (Organización Comunitaria) del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad y referente de Renacer Peronista; la directora del Ministerio de Trabajo y referenta de Descamisados, Claudia Lázzaro; las autoridades del PJ local, Sebastián Vignoles (Presidente), Jesús Gómez (secretario de Derechos Humanos); la concejala Mariana Vazquez Acatto (Capitán Sarmiento); el referente de Carmen de Areco, Fabio Ongay; el Congresal Provincial del PJ por Pergamino, Cristian Settembrini; el presidente del PJ de Zárate, Leandro Matilla; la Directora de Género y Diversidades de Exaltación de la Cruz, Milagros Morales Morel, y los Directores provinciales Julieta Garello (Coordinación de la gestión territorial interior norte) de la Jefatura de Asesores del Gobernador), Juan Sebastián Riera (Hospitales) del Ministerio de Salud; entre otros.