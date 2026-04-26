El ambiente musical de Mar del Plata amaneció este domingo de luto. Lucas Herrera, músico de 31 años e integrante de la banda Hechizo Tropical, murió en la madrugada del sábado tras sufrir una descompensación al finalizar un show en el local bailable Viva Juliana. Lo que debía ser una noche de música y baile terminó en tragedia.

Según el comunicado oficial del establecimiento, Herrera se descompensó ni bien bajó del escenario, cuando el show ya había terminado. Las primeras versiones indican que el músico convulsionó dentro del local y luego sufrió un paro cardíaco.

Ante la demora de la ambulancia, quienes estaban cerca tomaron la decisión de no esperar y lo trasladaron de urgencia en un vehículo particular al Hospital Interzonal General de Agudos. Pero ya era tarde. Lucas Herrera ingresó al hospital sin vida.

Las primeras hipótesis apuntan a posibles antecedentes coronarios como causa del cuadro, aunque se aguarda la realización de la autopsia para determinar con precisión qué fue lo que ocurrió.

El boliche canceló todo de inmediato

La organización de Viva Juliana no tardó en reaccionar. Apenas se confirmó la muerte del músico, el evento fue cancelado y el local emitió un comunicado para explicar la decisión y expresar sus condolencias.

"Por respeto a él, a su familia y a sus compañeros, tomamos la decisión de cancelar el evento. Agradecemos profundamente al público por su comprensión en este momento tan difícil y enviamos mucha fuerza y acompañamiento a sus seres queridos y a toda la banda", expresaron desde el establecimiento.

La conmoción en las redes

La noticia se esparció rápidamente entre colegas, amigos y seguidores de la banda. Las redes sociales se llenaron de mensajes de despedida y de acompañamiento a la familia de Lucas, a quienes de un momento al otro les cambió todo.

Hechizo Tropical es una de las bandas del circuito tropical marplatense, un género que tiene una comunidad fiel y unida en la ciudad costera. Por eso la pérdida golpeó con fuerza a un ambiente que no esperaba despedir a uno de los suyos de esta manera y a esta edad.