Exhibición de Franco Colapinto en Buenos Aires: hora, TV en vivo, streaming, recorrido y calles cortadas

Todos los detalles acerca de la exhibición de Franco Colapinto en Buenos Aires.

Cada vez falta menos para la histórica presentación de Franco Colapinto en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde se espera a unas 600.000 personas. El piloto argentino de 22 años se presenta de la mano de Alpine, su equipo en la Fórmula 1, en medio del parate en el calendario por la suspensión de dos fechas como consecuencia de la guerra en Medio Oriente.

El evento comenzará bien temprano el domingo 26 de abril del 2026 por las calles de Palermo, ya que la primera novedad estará a las 8.30, cuando se podrá empezar a entrar a los sectores habilitados. En tanto, la especial jornada se extenderá hasta más allá de las 15.55, cuando el ex Williams recorra el lugar por última vez a bordo de un bus descapotable. El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires difundió toda la información disponible para disfrutar de un día a pleno en el territorio porteño.

La exhibición de Colapinto con Alpine en Buenos Aires: todo lo que hay que saber

Domingo 26 de abril de 2026, horario de apertura: 8.30 horas.

8:30 horas - Ingreso al Fan Zone y a los accesos habilitados.

- Ingreso al Fan Zone y a los accesos habilitados. 11.50 - Show de Soledad Pastorutti.

- Show de Soledad Pastorutti. 12:45 - Primera salida con el Lotus E20.

- Primera salida con el Lotus E20. 13.55 - Show de Luck Ra.

- Show de Luck Ra. 14:30 - Salida con la "Flecha de Plata" de Juan Manuel Fangio, con el que el "Chueco" fue bicampeón mundial con Mercedes-Benz en 1954 y 1955.

- Salida con la "Flecha de Plata" de Juan Manuel Fangio, con el que el "Chueco" fue bicampeón mundial con Mercedes-Benz en 1954 y 1955. 15:15 - Segunda salida con el Lotus E20.

- Segunda salida con el Lotus E20. 15:55 - Salida en el bus turístico más entrevistas y tal vez una conferencia de prensa.

Salida en el bus turístico más entrevistas y tal vez una conferencia de prensa. 17 - Final del evento.

Circuito: Avenida del Libertador, entre Avenida Bullrich y Avenida Casares/Ugarteche, y Avenida Sarmiento, entre Avenida del Libertador y Figueroa Alcorta.

Ingresos a los Fan Zone públicos:

1) Plaza Seeber:

▪️Avenida Sarmiento y Colombia.

2) Plaza Sicilia:

▪️Casares y Avenida del Libertador.

▪️Berro y Avenida Sarmiento.

En los fanzones públicos de Plaza Seeber y Plaza Sicilia habrá escenarios con pantallas y una programación con shows, djs y la actuación de la Orquesta Sinfónica de la Ciudad. Y foodtrucks con variadas propuestas gastronómicas.

Dónde estarán ubicadas las pantallas de transmisión:



1) Libertador y Casares.

2) Libertador y Cavia.

3) Figueroa Alcorta y Sarmiento (Planetario).

4) Figueroa Alcorta y Salguero.

5) Sarmiento y Colombia.

6) Bullrich y Cerviño.

7) Avenida Figueroa Alcorta y Dorrego.

Estará prohibido acampar, la venta ambulante y no se permitirán paraguas.

Cortes de tránsito:

Jueves 23, desde las 22 hasta el domingo a las 00:

▪️Corte de contracarril y bicisenda norte de Av. del Libertador entre Av. Int. Bullrich y Av. Casares (sin afectar Int. Bullrich, Av. Sarmiento y Av. Casares). Armado de tribunas de estructura layher, box y vallados de pista.

▪️Corte de carril sur de Av. del Libertador entre Av. Int. Bullrich y Av. Casares (sin afectar Int. Bullrich, Av. Sarmiento y Av. Casares). Armado de vallados y estructuras para pantallas.

▪️Corte de primer y segundo carril sur (bicisendas) de Av. del Libertador entre Av. Sarmiento y Av. Casares (sin afectarlas). Vallados de pista.

▪️Corte de primer carril norte de Av. del Libertador entre Av. del Libertador entre Av. Sarmiento y Av. Casares (sin afectarlas) Vallados de pista.

Desde las 22 hasta el domingo a las 23.30:

▪️Corte de primer carril mano izquierda sentido vehicular en Av. Sarmiento entre Av. Pres Figueroa Alcorta y Av. del Libertador (sin afectarlas) para colocación de vallados.

▪️Uso de primer carril Av. Colombia entre Av. del Libertador y Av. Sarmiento (sin afectarlas) y uso de primer carril Av. Adolfo Berro entre Av. Sarmiento y Av. Casares (sin afectarlas) para estacionamientos controlados de producción

Viernes 24, desde las 20 hasta el domingo a las 00:

▪️Uso de espacio público y carril adyacente a Monumento a los Españoles para instalación de pantallas led y su respectiva estructura en caras hacia Av. Libertador.

Sábado 25, desde las 8 hasta el domingo a las 00:

▪️Reducción de calzada: Corte de carril Av. Sarmiento lado derecho sentido vehicular, entre Figueroa Alcorta (sin afectarla) y senda peatonal.

Desde las 16 hasta el domingo a las 00:

▪️Corte total Av. del Libertador entre Av. Int Bullrich y Av. Casareas (sin afectarlas). Colocación de vallados, freestanding, muretes y tribunas de layher sobre cabecera de Av. Libertador.

▪️Corte total Av. Sarmiento entre Av. Pres. Figueroa Alcorta y Av. Colombia (sin afectarlas).

▪️Corte total Av. Infanta Isabel entre Av. del Libertador y Av Iraola; Av Iraola entre Av. Sarmiento y Av. del Libertador; Av. Pres. Pedro Montt entre Av. Sarmiento y Av. Infanta Isabel; J. F. Kennedy entre Av. del Libertador y Av. Pres. Pedro Montt.

▪️Corte total Sinclair, Godoy Cruz, Buschiazzo Juan A. y Fray Justo Santa María Oro entre Av. del Libertador y Juan Francisco Seguí (sin afectar Juan F. Seguí).

▪️Corte total República de la India, Lafinur y República Árabe de Siria y Ugarteche entre Juan F. Seguí y Av. del Libertador (sin afectar Juan F. Seguí). Corte de Freyre entre Infanta Isabel y Dorrego.

Domingo 26: día de la exhibición. Desde las 6:

▪️Corte total Av. Sarmiento entre Av. Santa Fé y Av. Pres Figueroa Alcorta (sin afectar Av. Santa Fé ni Av. Pres Figueroa Alcorta); Av. del Libertador entre Ugarteche y Jerónimo Salguero.

▪️Corte total Av. Adolfo Berro entre Av. Casares y Av. Sarmiento.

▪️Corte total en Av. Cerviño entre Av. Bullrich y Av. Colombia; Demaría entre J.F. Kennedy y Sinclair; Juan F. Seguí entre J.F. Kennedy y Sinclair; Av. Colombia entre Av. del Libertador y Av. Sarmiento; Sinclair entre Av. Cerviño y Av. del Libertador; Godoy Cruz entre Av. Cerviño y Av. del Libertador; Pje. Juan A. Buschiazzo entre Av. del Libertador y Juan Francisco Seguí; Fray Justo Santa María de Oro entre Av. Cerviño y Av del Libertador; J. F. Kennedy entre Av. Cerviño y Juan Francisco Seguí.

▪️Corte total en República de la India, Lafinur, República Árabe de Siria y Ugarteche entre Av. del Libertador y Av. Cerviño; Av. Cerviño entre Jerónimo Salguero y República de la India; Scalabrini Ortiz y Jerónimo Salguero entre Av. del Libertador y Av. Cerviño.

La jornada contará con una propuesta muy variada de sectores para vivir el evento:



● Un sector abierto y gratuito.

● Sectores exclusivos a la venta, incluyendo Fan Zone, Grandstands y Hospitality con acceso diferenciado y vistas únicas de la pista.

● En el Fan Zone habrá propuestas de entretenimiento, activaciones de marcas y espacios interactivos.

● El espacio de Hospitality también ofrecerá Garage Tours con acceso a boxes.

¿Cómo ver la exhibición en TV?

La transmisión en vivo será de ESPN el domingo 26 de abril entre las 8.30 horas y las 17.30 aproximadamente, en tanto que el streaming online irá por Disney+, Telecentro Play y Personal Flow.

El mapa del recorrido de Colapinto

El mapa del recorrido de Franco Colapinto por Buenos Aires (gobierno de la Ciudad).

El mapa de los cortes de calles

Los cortes por la exhibición de Colapinto (gentileza: Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires).

¿Cuál será el auto de Colapinto en Palermo?

El Lotus 2012 llevará ploteado con los colores actuales de Alpine y es uno de los mejores coches que tiene Alpine para los espectáculos, debido principalmente a su motor V8. También es un auto importante para la escudería en cuanto a su historia en la F1, ya que fue el utilizado en la temporada en la que Lotus ganó el GP de Abu Dhabi de la mano de Kimi Räikkönen, además de otros seis podios junto a Romain Grosjean.

El Lotus transitará la Avenida del Libertador y la Avenida Sarmiento se transformarán en un circuito callejero de dos kilómetros, dónde se llevarán a cabo dos show runs oficiales, siendo el punto culmine del día.