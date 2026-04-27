Celebraciones del centenario de David Attenborough comienzan con un repaso a "La vida en la Tierra"

FOTO DE ARCHIVO: Mural de David Attenborough en Dublín.

Por Sarah Young y ​Francesca Halliwell

LONDRES, 27 abr (Reuters) - Las celebraciones con motivo del centenario del nacimiento del naturalista británico David Attenborough comienzan la próxima semana con ‌un programa que profundiza en ‌su emblemática serie de televisión de 1979 "Life on Earth" (La vida en la Tierra).

Ese programa -con sus famosos encuentros cara a cara con gorilas de montaña en Ruanda- marcó la pauta de los documentales de historia natural en las décadas siguientes y contribuyó a consolidarlo como una de las voces más autorizadas del mundo en materia de conservación.

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El nuevo programa, "Making ​Life on Earth: Attenborough’s ⁠Greatest Adventure", se adentra en las historias que hay detrás ‌de la serie e incluye más imágenes de un gorila ⁠bebé trepando sobre el presentador y ⁠de una leona cazando.

Leyendo el diario que llevó durante el rodaje, Attenborough recuerda cómo él y el equipo fueron detenidos por el ejército ruandés ⁠y amenazados en el Irak de Sadam Husein.

Su equipo habla del ​reto que suponía organizar rodajes en el extranjero ‌cuando las cartas tardaban semanas en ‌llegar, y de la preocupación por llevar los valiosos rollos de ⁠película de vuelta a Gran Bretaña en latas metálicas.

También hay más detalles sobre su búsqueda de un pez del océano Índico al que a menudo se denomina "fósil viviente".

Finalmente consiguieron imágenes del celacanto después de ​que un ‌pescador lo capturara por accidente y avisara al equipo tras liberarlo. "Fue la primera vez que se filmó vivo, pero de casualidad", bromea Attenborough en el nuevo programa.

La serie supuso un punto de inflexión, según Mike Gunton, director creativo de la ⁠Unidad de Historia Natural de la BBC, que trabajó con Attenborough en programas posteriores.

"Lo único que hemos hecho realmente es rehacer 'Life on Earth'", declaró Gunton a Reuters.

Attenborough nació el 8 de mayo de 1926 en Londres. Su carrera en la BBC comenzó en 1952 y, dos años más tarde, tuvo su gran oportunidad con "Zoo Quest", que acabó presentando después de que el candidato ‌original enfermara durante el primer rodaje.

Pasó a formar parte de la dirección de la BBC. Luego decidió que quería volver a hacer programas sobre la naturaleza y presentó la idea de "Life on Earth", una serie que seguiría la historia de la evolución.

Antes de que comenzaran los tres años ‌de rodaje, escribió todos los guiones de las 13 horas de la serie.

"Sin duda, ha definido la historia natural y nuestra forma de ver el mundo", ‌afirmó la productora ⁠y directora del nuevo programa, Victoria Bobin.

"Making Life on Earth: Attenborough’s Greatest Adventure" se estrena en la BBC el ​domingo.

También habrá una nueva serie, "Secret Garden", un concierto en Londres y eventos en museos de toda Gran Bretaña para celebrar el cumpleaños del naturalista.

(Reportaje de Sarah Young y Francesca Halliwell. Editado en español por Natalia Ramos)