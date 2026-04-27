El papa León XIV y nueva arzobispa de Canterbury se reúnen y rezan juntos

Por Joshua McElwee y Muvija M
CIUDAD DEL VATICANO, 27 abr (Reuters) - El papa León XIV y la nueva arzobispa de Canterbury, Sarah Mullally, se reunieron por primera vez el lunes, en un encuentro simbólico en Roma, en el que los líderes de la Iglesia católica y la Iglesia de Inglaterra -separadas desde hace mucho tiempo- intercambiaron obsequios y rezaron juntos.
Mullally, la primera líder espiritual mujer de los 85 millones de anglicanos del mundo, fue recibida por León XIV, el primer jefe estadounidense de los 1.400 millones de católicos del mundo, en su despacho oficial del Palacio Apostólico del Vaticano.
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Los dos líderes se reunieron en privado antes de dirigirse juntos a una capilla del siglo XVII donde recitaron oraciones al unísono.
En sus declaraciones formales, Mullally agradeció a León XIV su nuevo y contundente estilo de hablar. Durante una gira por cuatro países africanos, León XIV denunció con dureza la guerra y el despotismo, lo que enfureció al presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
"El mundo necesitaba este mensaje en este momento; gracias", dijo ella. "Nos ha recordado que, a pesar de nuestros sufrimientos, las personas anhelan la vida en toda su plenitud, y que innumerables personas trabajan cada día por esta visión del bien común".
León XIV le dijo a Mullally que se habían logrado avances en el acercamiento entre la Iglesia católica y la Iglesia de Inglaterra, pero lamentó que "en las últimas décadas hayan surgido nuevos problemas", sin especificarlos.
"No debemos permitir que estos continuos desafíos nos impidan aprovechar todas las oportunidades posibles para proclamar juntos a Cristo al mundo", dijo el papa.
(Reportaje de Joshua McElwee y Muvija M en Londres; edición en español de Javier López de Lérida)