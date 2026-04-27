El papa León XIV y nueva arzobispa de Canterbury se reúnen y rezan juntos

El papa León XIII se reúne con la arzobispa de Canterbury, Sarah Mullally, en el Vaticano.

Por Joshua McElwee ​y Muvija M

CIUDAD DEL VATICANO, 27 abr (Reuters) - El papa León XIV y la ‌nueva arzobispa de ‌Canterbury, Sarah Mullally, se reunieron por primera vez el lunes, en un encuentro simbólico en Roma, en el que los líderes de la Iglesia católica y la Iglesia de Inglaterra -separadas desde hace mucho tiempo- ​intercambiaron obsequios y ⁠rezaron juntos.

Mullally, la primera líder espiritual ‌mujer de los 85 millones de ⁠anglicanos del mundo, fue ⁠recibida por León XIV, el primer jefe estadounidense de los 1.400 millones de católicos del ⁠mundo, en su despacho oficial del ​Palacio Apostólico del Vaticano.

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Los dos ‌líderes se reunieron en ‌privado antes de dirigirse juntos a una ⁠capilla del siglo XVII donde recitaron oraciones al unísono.

En sus declaraciones formales, Mullally agradeció a León XIV su nuevo y ​contundente estilo ‌de hablar. Durante una gira por cuatro países africanos, León XIV denunció con dureza la guerra y el despotismo, lo que enfureció al presidente ⁠de Estados Unidos, Donald Trump.

"El mundo necesitaba este mensaje en este momento; gracias", dijo ella. "Nos ha recordado que, a pesar de nuestros sufrimientos, las personas anhelan la vida en toda su plenitud, y que innumerables personas trabajan cada ‌día por esta visión del bien común".

León XIV le dijo a Mullally que se habían logrado avances en el acercamiento entre la Iglesia católica y la Iglesia de Inglaterra, ‌pero lamentó que "en las últimas décadas hayan surgido nuevos problemas", sin especificarlos.

"No debemos permitir que estos ‌continuos desafíos ⁠nos impidan aprovechar todas las oportunidades posibles para proclamar juntos a ​Cristo al mundo", dijo el papa.

(Reportaje de Joshua McElwee y Muvija M en Londres; edición en español de Javier López de Lérida)