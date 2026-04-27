Una vecina de Pilar denunció a su expareja por violencia de género con un video: “Si algo me pasa, ya saben”

Camila, una vecina de Pilar, decidió exponer en las redes sociales el infierno que vive desde hace meses. Con videos que muestran golpes, tirones de pelo e intentos de asfixia, denunció a su expareja por presuntas agresiones brutales. "Me dejó internada, con la cara destruida. Una semana encerrada sin poder salir", escribió la víctima en su perfil de Facebook.

Las imágenes, que ella misma difundió para advertir a otras mujeres, son estremecedoras: en una de ellas, se ve al hombre arrojarla contra un sillón y golpearla con los puños. En otra, la zamarrea, la tira del pelo y la arrincona en la cocina. Todo quedó registrado por las cámaras de seguridad de su propio departamento.

Las amenazas y la falta de respuesta judicial

"He vivido con miedo. No sólo por mí, sino por mi familia", declaró Camila. Asegura que su agresor anda armado y que la amenazó de muerte en reiteradas ocasiones. En su publicación, escribió una frase que estremece: "Si algo me pasa, ya saben quién fue".

La víctima radicó la denuncia en la UFI Descentralizada N° 14 de Pilar, especializada en violencia de género, pero afirma que, cinco meses después, la fiscal Marcela Semería todavía no citó a declarar al acusado. "El sistema está fallando y nos está poniendo en riesgo", se quejó.

La versión judicial y el allanamiento

Fuentes del caso consultadas señalaron que los hechos denunciados ocurrieron en mayo de 2024, pero Camila recién los denunció en noviembre. Además, indicaron que la víctima no presentó constancias médicas que respalden sus lesiones.

Sin embargo, la denuncia derivó en un allanamiento. Los agentes encontraron al hombre en su domicilio y le secuestraron dos pistolas Glock calibre 9 milímetros. El hombre fue notificado de la causa, pero no fue detenido. El juzgado de Garantías N° 6, a cargo del juez Nicolás Ceballos, interviene en el expediente.

Un pedido desesperado de justicia

Camila también apuntó contra los compañeros de trabajo de su agresor, empleados de una empresa de la zona, a quienes acusó de encubrirlo. "No es sólo mi historia", advirtió. Y finalizó con un ruego: "Difundan. Son mi única ayuda, para que este tipo no quede impune y que no lo sigan encubriendo. Necesito justicia. YA".