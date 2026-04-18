PBA avanza con la etapa final de 175 viviendas para mujeres vulnerables en Melchor Romero

El Gobierno de PBA avanza con el proyecto de 175 viviendas en Melchor Romero, en La Plata, que ya alcanza el 93%. La iniciativa combina políticas de hábitat, salud mental y género, con un enfoque en sectores vulnerables y un trabajo articulado, en el marco de las acciones impulsadas por el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.

La ministra de Hábitat y Desarrollo Urbano, Silvina Batakis y el intendente Julio Alak recorrieron las obras ubicadas en Melchor Romero. Esta política contempla no solo la construcción de viviendas, sino también infraestructura de servicios y obras complementarias clave para garantizar condiciones de vida dignas.

Durante la recorrida, las autoridades analizaron el estado general del proyecto y la actualización del listado de adjudicatarios, paso fundamental para avanzar en la etapa final administrativa.

“Este barrio es emblemático, se encuentra en tierras que eran del Ministerio de Salud, con quienes hemos trabajado muchísimo para lograr la externación de personas con problemas de salud mental. Con el municipio hemos llevado adelante las obras complementarias y el Ministerio de Mujeres le dio impulso a estas obras que eran del programa Ellas Hacen y habían sido abandonadas por la ex gobernadora María Eugenia Vidal”, destacó Batakis.

Viviendas para mujeres y personas en proceso de externación

El proyecto contempla un total de 175 viviendas, de las cuales 30 estarán destinadas a personas externadas del Hospital Alejandro Korn, en el marco de la Ley de Salud Mental. Estas unidades se dividen en 10 viviendas funcionales de 5 dormitorios con consultorio y 20 de 2 dormitorios.

Las restantes 145 viviendas estarán destinadas a mujeres trabajadoras que formaron parte del programa “Ellas Hacen”, una política impulsada entre 2013 y 2018 para mujeres en situación de vulnerabilidad, madres de tres o más hijos o víctimas de violencia de género.

“Acá, por decisión del gobernador Axel Kicillof, se impulsó esta obra que va a tener un destino muy digno: va a ser el primer barrio a donde se le va a dar la posibilidad a mujeres que han sido víctimas de violencias de género de que accedan a su casa propia. Esta obra es un ejemplo de cómo el Estado puede hacer obras dignísimas para los sectores vulnerables”, expuso Alak.

Dentro del total de viviendas destinadas al programa social, se incluyen 28 unidades de 2 dormitorios, 93 de 3 dormitorios y 12 de 4 dormitorios. Además, 12 viviendas de 2 dormitorios están adaptadas para personas con discapacidad.

El barrio está ubicado en las calles 173 y 175 entre 526 y 524, en un predio lindero a otras 10 viviendas ya entregadas previamente para uso del hospital.

Obras complementarias y trabajo articulado

El proyecto también incluye un fuerte componente de integración urbana. A través del OPISU (Organismo Provincial de Integración Social y Urbana), se desarrolló un espacio verde y recreativo que conecta el barrio Argentino con el hospital, con veredas, caminos internos, iluminación y forestación.

El predio cuenta además con sectores deportivos, como cancha de fútbol 9 y fútbol tenis, áreas de descanso con parrillas, anfiteatro y fogón, lo que refuerza la vida comunitaria. En paralelo, mediante cooperativas de trabajo, se realizaron mejoras habitacionales en 46 viviendas, junto con tareas de limpieza, mantenimiento y gestión de residuos.

Por su parte, la Municipalidad de La Plata intervino en la reparación de cloacas, saneamiento, entubamiento de zanjas y articulación con empresas de servicios públicos.

El desarrollo se destaca por la participación conjunta de distintas áreas del Estado, incluyendo los ministerios de Hábitat, Salud, Mujeres y Seguridad. Esta articulación permitió abordar de manera integral las necesidades habitacionales, sociales y sanitarias de los futuros habitantes.