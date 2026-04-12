Con una inversión millonaria, Kicillof encabezó la entrega de viviendas a familias de Lincoln

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, encabezó este viernes la entrega de 38 viviendas a familias del municipio de Lincoln, en el marco de una política habitacional orientada a garantizar el acceso a la casa propia.

El acto se realizó junto a la ministra de Hábitat y Desarrollo Urbano, Silvina Batakis, y el intendente local, Salvador Serenal. Las viviendas están ubicadas en el barrio Eduardo Mango y fueron construidas mediante una inversión de 1.571 millones de pesos, a través del programa Bonaerense II – Solidaridad con Municipios.

Durante la entrega, Kicillof destacó la importancia de la intervención estatal para garantizar derechos básicos. Señaló que el acceso a la vivienda está contemplado en la Constitución Nacional, pero que su cumplimiento requiere de políticas públicas concretas que permitan a las familias acceder a una solución habitacional.

El mandatario provincial también hizo referencia al contexto económico actual y sostuvo que la posibilidad de acceder a una vivienda propia se vuelve más significativa ante las dificultades para afrontar el costo de los alquileres. En ese sentido, remarcó la necesidad de sostener políticas que apunten a mejorar las condiciones de vida de la población.

Las unidades entregadas cuentan con dos dormitorios y están equipadas con infraestructura completa, que incluye redes de agua potable, cloacas, tendido eléctrico, gabinetes para gas envasado y cercos divisorios. Según indicaron las autoridades, el proyecto fue posible gracias al trabajo conjunto entre el Gobierno provincial y el municipio.

Por su parte, Batakis destacó la articulación entre los distintos niveles del Estado para concretar la obra y remarcó la importancia de sostener este tipo de iniciativas en un contexto de restricciones presupuestarias. En la misma línea, el intendente Serenal valoró el impacto de la entrega en las familias beneficiarias y subrayó el rol del Estado en la mejora de la calidad de vida.

El acto contó además con la presencia de funcionarios provinciales y municipales, entre ellos la jefa de Asesores del Gobernador, Cristina Álvarez Rodríguez; el ministro de Desarrollo Agrario, Javier Rodríguez; y el administrador general del Instituto de la Vivienda, Diego Menéndez.

Acceso a la vivienda en PBA

En el marco de la política de regularización dominial impulsada por la Provincia de Buenos Aires, por el gobernador Axel Kicillof, 42 familias de Luján accedieron a la escritura de su hogar, en lo que constituye el paso definitivo para garantizar seguridad jurídica y el derecho pleno sobre sus viviendas.

A través del trabajo del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad, a cargo de Andrés Larroque, el acto se realizó en el Centro Cultural Ana de Matos junto a la participación del subsecretario de Hábitat de la Comunidad del Ministerio, Rubén Pascolini y el intendente Leonardo Boto.

En este sentido, Pascolini reafirmó “el valor que cada escritura tiene para las familias, no solo como un derecho legal sino también como símbolo de inclusión y pertenencia”. Fue así que la entrega de escrituras se realiza con el impulso del Estado Provincial, los gobiernos municipales, el Colegio de Escribanos de la Provincia y el acompañamiento de la comunidad.

Por su parte, el intendente Boto resaltó el compromiso de su gestión de acompañar a los vecinos y vecinas en el proceso de regularización de sus viviendas, y así fortalecer el rol del Estado en garantizar derechos y mejorar la calidad de vida de la comunidad.