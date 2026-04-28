Nadia Zyncenko, la histórica meteoróloga de la TV Pública, le dio para que tenga al Gobierno de Milei.

La crisis económica continúa haciendo estragos en Argentina. El desabastecimiento del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) es uno de los tantos síntomas que tiene el país, y sus consecuencias son muy graves. En este sentido, Nadia Zyncenko, la histórica meteoróloga que trabajó en la TV Pública, habló al respecto y criticó con dureza al gobierno presidido por Javier Milei.

"Me cuesta creer que un organismo como el SMN esté pasando por esto. Todos los países cumplen las mismas reglas, y el SMN está integrado al sistema internacional", comenzó diciendo Nadia Zyncenko, en diálogo con Futurock. Por otra parte, agregó: "Pertenecemos a la Organización Meteorológica Mundial y trabajamos integrados para que los datos sean comparativas. Me da mucha pena que dejemos de medir a la noche como el resto del mundo porque no alcanza el personal, como si la atmósfera parara durante la noche".

Cuestionando directamente a Federico Sturzenegger, Nadia Zyncenko lanzó: "Modestamente creo que Sturzenegger no está siendo asesorado por profesionales. Si lo asesorara un meteorólogo, le explicaría cómo es la ciencia. No es que los argentinos lo hacemos así porque queremos. Si interrumpís las mediciones, nos vamos a quedar sin datos. No somos un país atrasado, todo lo contrario: nos falta personal".

La crítica de Nadia Zyncenko a Federico Sturzenegger

"En el 2004, la Organización Internacional de Presentadores consultó qué país presentaba mejor la información meteorológica. Argentina fue distinguida por eso. Yo comencé a ser distinguida y a ser invitada para presentar trabajos meteorológicos de todo el mundo", recordó la meteoróloga, y nuevamente apuntó contra el ministro de Desregulación: "Me gustaría que el ministro Sturzenegger se asesore. Hay gente para trabajar, esto no es un juego. Es cierto que los meteorólogos no tuvimos la oportunidad de explicar cómo y de qué forma trabajamos. Debe estar asesorado por un economista".