Arde la conflictividad laboral: crecen los paros y movilizaciones contra Milei

Será una semana cargada de paros, movilizaciones y medidas de fuerza contra las políticas económicas del Gobierno de Javier Milei. Los bancarios paran hoy y alertan por los despidos en el Banco Central; los estatales piden incrementos de sueldos y advierten por los riesgos de desmantelar el Servicio Meteorológico Nacional; los universitarios le piden a Milei que cumpla la ley de financiamiento y que les aumentan los salarios por inflación mientras que los metalúrgicos advierten por el cierre de la fabricación de Electrolux.

-CGT apela la reforma laboral, recusó a un juez y lanza una marcha por el 1 de mayo

La Confederación General del Trabajo (CGT) recusó al juez Víctor Arturo Pesino, integrante de la Cámara Nacional del Trabajo que la semana pasada dejó vigente la Reforma Laboral. La demanda se debe a que un día después de que Pesino fallara a favor del gobierno nacional y en contra de los trabajadores, la administración de Milei lo mantuvo en su cargo pese a tener más de 75 años.

La CGT consideró que la decisión de mantenerlo como juez estuvo atada al fallo a favor de la Reforma Laboral. "La inaceptable intervención del recusado en un expediente en el que podía (como sucedió) favorecer la posición de la demandada en un beneficio a todas luces mayúsculo como lo es continuar en el ejercicio de la función judicial por 5 años, constituye no solo una conducta contraria a la ética, también una causa objetiva de apartamiento de acuerdo a las reglas de la ley adjetiva", sostuvo la central obrera en la apelación a la que tuvo acceso El Destape.

A su vez, la CGT anunció una movilización a Plaza de Mayo el próximo 30 de abril a las 15. “Marchamos porque defender el empleo de calidad es proteger el futuro del pueblo argentino”, enfatizaron desde la central obrera.

La CGT subrayó que el lema de la marcha será “Defender el empleo de calidad”. La movilización contará con la participación de gremios como UPCN, UOCRA, Sanidad, Camioneros y Judiciales, entre otros. También se espera la adhesión de movimientos sociales vinculados a la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP). La actividad incluirá una misa en recuerdo del papa Francisco, a un año de su fallecimiento.

-ATE Capital marcha contra el Ministerio de Desregulación

El gremio ATE Capital anunció que hará una movilización desde Plaza de Mayo hasta el ministerio de Desregulación para reclamar por el ajuste en el salario de los trabajadores estatales al mismo tiempo que se incrementan los salarios de "la casta".

"Sturzenegger vacía el Estado. Con el congelamiento salarial, un empleado público cobra $832.547. Mientras la casta del gobierno se duplicó el sueldo en $7.446.575. Expresamos nuestra profunda preocupación frente a las políticas que viene llevando adelante el gobierno nacional, orientadas a desmantelar el Estado y debilitar las políticas públicas fundamentales en un contexto de crisis social y económica general", sostuvieron.

-Crisis en el Servicio Meteorológico Nacional: alertan por los vuelos y por crisis ambientales como Bahía Blanca

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) lanzó un paro de 24 horas en el Servicio Meteorológico Nacional en el sector para el día jueves 30 de abril y advierten que puede complicar los vuelos en la previa del fin de semana largo. La medida de fuerza ocurre luego de que el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, pretendiera justificar en redes los despidos y el desmantelamiento en el SMN.

“Miente descaradamente. Todos los datos e información para intentar justificar el vaciamiento del Servicio Meteorológico Nacional son falsos. Las cesantías que pretenden no solo dejarán a cientos de familias en las calles, sino que ponen en riesgo servicios vitales como las alertas tempranas, los vuelos, la navegación marítima y fluvial, y la producción agropecuaria”, señaló el secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar.

El sindicato estatal mantiene el reclamo ante el intento del Gobierno de despedir a 240 trabajadores del organismo (130 de las estaciones meteorológicas de todo el país y 110 de la sede central), lo que representa una reducción del 30% del personal civil del organismo.

-Bancarios realizan un paro por el cierre de 12 dependencias del BCRA

La Asociación Bancaria anunció un paro por 24 horas que comenzó este lunes en rechazo al cierre de 12 dependencias en los tesoros regionales del Banco Central de todo el país para hoy. La medida ocurre debido a que el gobierno nacional quiere cerrar 12 de esas oficinas del BCRA en el interior del país y despedir a 32 trabajadores.

Si bien las sucursales bancarias abrirán sus puertas en el horario habitual, esta medida afectará a los 21 centros donde se lleva adelante la logística del efectivo y, por ese motivo, se prevén complicaciones en la disponibilidad de dinero.

-Universitarios hacen paro toda la semana por el incumplimiento de la ley de financiamiento

Personal universitario docente y no-docentes continúa con el plan de lucha, que mantiene desde el inicio de clases e incluye paros durante toda la semana. El reclamo está centrado en la recomposición salarial y el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario de manera “inmediata”.

La exigencia gremial es clara: que el Gobierno Nacional cumpla la ley que establece una recomposición salarial del 51% para recuperar el poder de compra perdido desde diciembre de 2023. Asimismo, los sindicatos denuncian que el Ejecutivo incurrió en una "situación de completa ilegalidad" al acumular más de 180 días de incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.

-Electrolux despide trabajadores en Santa Fe y cierra la fabricación de heladeras

La crisis en Electrolux se profundizó luego de que la empresa rosarina Ferimetal resolviera dejar de fabricar heladeras de la emblemática marca de electrodomésticos, solo unos meses después de haber discontinuado su línea de cocinas. Se trata de una decisión que se hará efectiva a partir de la semana que viene, con el inicio de mayo.

El principal impacto será en términos de empleo, ya que se calcula que la fábrica, que actualmente tiene 250 trabajadores, conservará solo 150. La reducción es aún más fuerte si se tiene en cuenta que, en su pico, la dotación era de 750 operarios.