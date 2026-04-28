MLB The Show 2026 gratis en Nintendo Switch: cómo descargarlo

La promoción permite acceder a una versión de prueba sin costo desde la eShop oficial.

Los jugadores de Nintendo ya pueden probar gratis MLB The Show 26 en Nintendo Switch por tiempo limitado. La promoción permite acceder a una versión de prueba sin costo desde la eShop oficial y estará disponible hasta el 29 de abril a las 23:59, horario del Pacífico.

La demo también funciona en Nintendo Switch 2 y representa una buena oportunidad para quienes quieren conocer el título antes de comprarlo. Además, si después decidís adquirir el juego completo, todo el progreso guardado se mantiene, por lo que no vas a perder ninguna partida ni avance conseguido durante la prueba.

Cómo descargar MLB The Show 26 gratis

El proceso para acceder a la prueba gratuita es simple y se realiza directamente desde la tienda digital de Nintendo:

Encendé tu consola Nintendo Switch o Nintendo Switch 2. Ingresá a la Nintendo eShop desde el menú principal. Buscá MLB The Show 26 en el buscador. Seleccioná la opción de juego de muestra. Descargalo sin costo adicional y empezá a jugar.

La promoción no requiere pasos extra ni códigos especiales, aunque sí es importante reclamarla antes de que termine el plazo oficial.

Si tras la prueba decidís adquirir el juego completo, todo el progreso guardado se mantiene.

Qué ofrece MLB The Show 26

Este videojuego de béisbol propone un recorrido completo desde los primeros pasos en las ligas menores hasta la posibilidad de llegar al Salón de la Fama. El foco está puesto en la progresión del jugador, la simulación deportiva y la experiencia de carrera dentro de las Grandes Ligas.

Uno de los modos más destacados es Road to the Show, donde cada usuario puede crear a su propio pelotero y desarrollar su carrera desde cero, tomando decisiones que impactan en su evolución dentro del deporte profesional. También incluye Franchise Mode, pensado para quienes prefieren la gestión de equipos, contratos y estrategias de temporada.

Además, MLB The Show 26 suma mejoras visuales, nuevas animaciones y ajustes en la jugabilidad para que la experiencia sea más realista. Los movimientos de los jugadores, el comportamiento de la pelota y la ambientación de los estadios fueron optimizados para ofrecer partidos más dinámicos y cercanos a una transmisión televisiva real.

Otro punto fuerte está en Diamond Dynasty, el modo de cartas coleccionables y construcción de planteles, donde los jugadores pueden armar su equipo ideal con estrellas históricas y figuras actuales de la MLB. Este apartado mantiene una fuerte comunidad online y suma desafíos constantes, eventos especiales y recompensas semanales para mantener el interés a largo plazo.