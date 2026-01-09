Juegos gratis en Nintendo Switch 2: cómo conseguirlos de forma segura y legal

Todavía existen formas legales y simples de conseguir juegos gratis en la Switch.

Con el lanzamiento de Nintendo Switch 2 y su retrocompatibilidad total con la primera generación, muchos jugadores en Argentina buscan ampliar su biblioteca sin gastar un peso. Aunque los programas de recompensas de Nintendo cambiaron en los últimos años, todavía existen formas legales y simples de conseguir juegos gratis o probar títulos completos tanto en Switch como en Switch 2.

La clave está en conocer las opciones oficiales que ofrece Nintendo: desde juegos free-to-play y demos extensas hasta pruebas gratuitas de servicios y recompensas digitales. A continuación, una guía práctica y actualizada para jugar sin pagar en Nintendo Switch 2 y aprovechar al máximo la eShop.

Juegos free-to-play: la opción más fácil y sin costo

La Nintendo eShop cuenta con un catálogo cada vez más amplio de juegos free-to-play. Para encontrarlos, solo hay que ingresar a la tienda, usar el buscador y filtrar por precio en “Gratis”.

Entre los títulos más populares se destacan Fortnite, Fall Guys, Pokémon Unite, Rocket League y Asphalt Legends Unite. Estos títulos se descargan sin costo y, en muchos casos, permiten jugar online sin suscripción a Nintendo Switch Online. Además, reciben actualizaciones frecuentes y funcionan igual en Switch y Switch 2.

Demos y versiones de prueba para jugar durante horas

Otra alternativa muy aprovechable son las demos oficiales. Desde la eShop se puede buscar por la categoría “Versiones de prueba” o escribir “demo” en el buscador.

Hay avances jugables de títulos como Metroid Dread, Pikmin 4 o Dragon Quest XI S, que permiten jugar varias horas sin pagar. En muchos casos, el progreso se guarda y se puede transferir a la versión completa si más adelante se compra el juego.

Prueba gratis de Nintendo Switch Online

Nintendo Switch Online ofrece una prueba gratuita de siete días por cuenta. Durante ese período se accede al catálogo de clásicos de NES, SNES, Nintendo 64, Game Boy y Mega Drive, además de pruebas temporales de juegos completos. La activación es sencilla desde el menú principal, y se puede cancelar la renovación automática antes de que termine el período de prueba.

Puntos de Platino y sorteos

Los Puntos de Platino de My Nintendo siguen vigentes y se obtienen participando en eventos, misiones o campañas especiales. No sirven para canjear juegos completos, pero sí iconos, fondos de pantalla y recompensas digitales.

Por último, algunas desarrolladoras y la propia Nintendo lanzan sorteos legales de códigos en redes sociales y sitios oficiales. No son frecuentes, pero seguir cuentas verificadas puede dar alguna sorpresa sin caer en estafas.