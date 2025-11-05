Darwin’s Paradox! llega a Nintendo Switch 2: fecha y tráiler

Konami presentó Darwin’s Paradox!, su próximo juego de acción y aventura con plataformas

Konami presentó Darwin’s Paradox!, su próximo juego de acción y aventura con plataformas, que promete ser una de las grandes apuestas del estudio para 2026. El título estará disponible para Nintendo Switch 2, PlayStation 5, Xbox Series X|S y PC (Steam), y busca combinar una historia profunda con mecánicas de juego ágiles y escenarios llenos de creatividad.

Desarrollado junto al estudio francés ZDT Studio, el juego pone al jugador en la piel de Darwin, un pulpo arrancado de su entorno natural y lanzado a un mundo distópico dominado por la corporación UFOOD INC.. A lo largo de la historia, Darwin deberá enfrentarse a enemigos, resolver acertijos y descubrir un complot que amenaza con el dominio global, en una aventura que mezcla humor, crítica social y una estética vibrante.

Una experiencia de plataformas con identidad propia

Cada nivel de Darwin’s Paradox! ofrece entornos dinámicos que van desde vertederos infestados de criaturas agresivas hasta fábricas costeras controladas por máquinas. Según Konami, el juego busca “estimular tanto la mente como los reflejos”, proponiendo desafíos que van más allá de la simple acción.

La dirección artística combina colores intensos con un estilo caricaturesco, mientras que la banda sonora acompaña el tono surrealista del universo que rodea a Darwin y a los excéntricos personajes que lo acompañan.

Lanzamiento y adelantos

El juego estaba planeado originalmente para lanzarse en 2025, pero Konami confirmó que el estreno se traslada a 2026 para aprovechar al máximo las capacidades técnicas de la nueva Nintendo Switch 2 y las consolas de actual generación.

En su canal oficial de YouTube, la compañía publicó un nuevo tráiler que muestra fragmentos de la jugabilidad, además de un diario de desarrollo donde los integrantes de ZDT Studio hablan sobre el proceso creativo detrás del proyecto.

Darwin’s Paradox! se perfila como una de las propuestas más originales de Konami en los últimos años, mezclando acción, sátira y un diseño visual que promete sorprender. Más información sobre el juego y sus próximos avances se puede encontrar en el sitio oficial de Konami.