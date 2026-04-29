Trump insta a Irán a firmar un acuerdo y discute un bloqueo prolongado

Barcos y embarcaciones se ven en el Estrecho de Ormuz, Musandam

Donald Trump debatió ​con las firmas petroleras estadounidenses cómo mitigar el impacto de un posible bloqueo de los puertos iraníes por parte de Estados Unidos que se prolongue durante meses, informó el miércoles un funcionario de la Casa Blanca, al tiempo que el presidente ‌instaba a Teherán a "entrar en razón pronto" y firmar ‌un acuerdo.

Las conversaciones con los ejecutivos petroleros del martes ocurrieron tras varios días de estancamiento en los esfuerzos por resolver el conflicto, lo que ha llevado a Estados Unidos a intentar estrangular las exportaciones petroleras de Irán con un bloqueo naval para obligarlo a reabrir el estrecho de Ormuz al tráfico marítimo.

Trump, quien ha dicho que Irán puede llamar si quiere hablar, señaló que la República Islámica "no se ponía de acuerdo" en una publicación en Truth Social el miércoles, antes de que se conocieran los detalles de la reunión del martes.

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"Discutieron las medidas que el presidente Trump ha tomado para aliviar los mercados globales del petróleo y las medidas que podríamos tomar para continuar el bloqueo actual ​durante meses si fuera necesario y ⁠minimizar el impacto en los consumidores estadounidenses", dijo el funcionario de la Casa Blanca.

Los precios del petróleo escalaban casi un 4% el miércoles, ‌y el contrato del Brent alcanzó su máximo en un mes, después de que un informe inicial del ⁠Wall Street Journal indicó que Estados Unidos podría prolongar su bloqueo.

Irán se ha ⁠comprometido a seguir interrumpiendo el tráfico a través del estrecho mientras se sienta amenazado, lo que podría significar más interrupciones en el suministro de petróleo de Oriente Medio debido al conflicto, que ha causado miles de muertos y ha provocado una agitación económica mundial.

Teherán advirtió ⁠el miércoles de una "acción militar sin precedentes" contra el continuo bloqueo por parte de Estados Unidos de los buques vinculados a ​Irán. Trump ha subrayado repetidamente que Irán no puede tener un arma nuclear, mientras que Teherán ‌afirma que sus ambiciones nucleares son pacíficas.

"No saben cómo firmar un ‌acuerdo no nuclear. ¡Más les vale entrar en razón pronto!", dijo Trump en la publicación, sin explicar en qué consistiría dicho ⁠acuerdo. La publicación incluía una imagen simulada de él con gafas oscuras y empuñando una ametralladora, con el pie de foto "No más señor Amable".

Irán quiere que Estados Unidos reconozca su derecho a enriquecer uranio para lo que, según afirma, son fines pacíficos y civiles. Cuenta con unas reservas de aproximadamente 440 kilogramos (970 libras) de uranio enriquecido al 60%, material que podría utilizarse para fabricar varias armas nucleares si se enriqueciera ​aún más.

IRÁN QUIERE PRIMERO ‌EL FINAL FORMAL DEL CONFLICTO

Las autoridades iraníes afirmaron el martes que el país podría soportar el bloqueo, ya que estaba utilizando rutas comerciales alternativas, y que la República Islámica no consideraba que la guerra hubiera terminado.

Como muestra del impacto económico que la guerra está teniendo en la economía iraní, su moneda caía el miércoles a un mínimo histórico de 1.810.000 riales por dólar estadounidense, según la Agencia de Noticias de Estudiantes Iraníes, ya que la demanda de divisas ⁠que se acumuló durante seis semanas de combates está fluyendo ahora hacia el mercado abierto.

El rial ha visto cómo su valor ha bajado casi un 15% solo en los últimos dos días, informó la ISNA. La inflación para el mes iraní comprendido entre el 20 de marzo y el 20 de abril fue del 65,8%, según el banco central, una tendencia que probablemente se vea agravada por la caída de la moneda.

La última oferta de Irán para resolver la guerra, suspendida desde el 8 de abril en virtud de un acuerdo de alto el fuego, dejaría de lado el debate sobre su programa nuclear hasta que el conflicto haya terminado formalmente y se hayan resuelto los asuntos relacionados con el transporte ‌marítimo. Sin embargo, esto no satisfacía la exigencia de Trump de abordar la cuestión nuclear desde el principio.

Las agencias de inteligencia estadounidenses, a petición de altos funcionarios de la administración, están estudiando cómo respondería Irán si Trump declara una victoria unilateral, informaron a Reuters dos funcionarios estadounidenses y una persona familiarizada con el asunto.

Teherán ha bloqueado en gran medida todo el tráfico marítimo, salvo el suyo propio, desde el golfo a través del estrecho de Ormuz, un punto estratégico para el suministro energético mundial, desde que comenzó la guerra el 28 de febrero. Este mes, ‌Estados Unidos comenzó a bloquear los buques iraníes.

Irán ya no cuenta con un único árbitro clerical indiscutible en la cúspide del poder, ya que varias figuras políticas y militares de alto rango, incluido el líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei, murieron en ataques estadounidenses e israelíes.

El ascenso del hijo herido ‌de Jamenei, Mojtaba, para sustituirlo ha ⁠otorgado más poder a los comandantes de línea dura del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, según funcionarios y analistas iraníes.

Mientras, Trump se ve sometido a presiones internas para poner fin a una guerra para la que ​ha dado justificaciones cambiantes a una opinión pública estadounidense que lucha frente el aumento de los precios de la gasolina. Su índice de aprobación cayó al nivel más bajo de su actual mandato, según una encuesta de Reuters/Ipsos, que reveló que el 34% de los estadounidenses aprueba su actuación, frente al 36% de la encuesta anterior.

Con información de Reuters