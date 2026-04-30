Racing de Estrasburgo vs Rayo Vallecano por Conference League: cuándo juegan, formaciones y cómo ver en vivo

El Racing de Estrasburgo de Valentín Barco visitará el Estadio de Vallecas este jueves para enfrentar al Rayo Vallecano en la ida de las semifinales de la UEFA Europa Conference League, un encuentro histórico para ambos clubes que buscan dar un paso decisivo hacia la final que se disputará en Leipzig el 27 de mayo. El conjunto francés, dirigido por Gary O'Neil, llega con la confianza de haber protagonizado una épica remontada ante el Mainz 05 en cuartos de final.

Por eso en este artículo te contamos todo lo que tenés que saber en la previa a este emocionante encuentro: cuándo juegan Racing de Estrasburgo y Rayo Vallecano, fecha y horario, toda la previa y cómo ver en vivo.

¿Cuándo juegan Racing de Estrasburgo y Rayo Vallecano?

El partido entre Racing de Estrasburgo y Rayo Vallecano por la ida de las semifinales de la Conference League se jugará este jueves 30 de abril de 2026, a partir de las 16:00 horas (hora argentina) en el Estadio de Vallecas de Madrid. El encuentro será transmitido en vivo exclusivamente vía streaming a través de Disney+ Premium. El árbitro principal del partido será el lituano Donatas Rumsas.

El Racing de Estrasburgo llega a esta instancia tras protagonizar una de las remontadas más dramáticas de la competición en los cuartos de final. Después de caer 2-0 en la ida ante el Mainz 05, el conjunto alsaciano dio vuelta la serie en casa para avanzar con un global de 4-2. Esta hazaña ha consolidado el trabajo iniciado por Liam Rosenior, quien dejó el club para asumir brevemente en el Chelsea, y continuado por Gary O'Neil, que heredó un equipo que había terminado primero en la fase de liga de 36 equipos.

Sin embargo, las últimas semanas no han sido del todo positivas para el equipo francés en otros frentes. Les Bleu et Blanc han mostrado fragilidades defensivas al recibir dos o más goles en cuatro de sus últimos cinco partidos en todas las competiciones, incluyendo una dolorosa goleada 3-0 ante el Rennes en la Ligue 1 y una eliminación 2-0 frente al Nice en las semifinales de la Coupe de France. A pesar de esto, el equipo demostró carácter el pasado domingo al remontar un 2-0 adverso ante el Lorient con dos goles en tiempo de descuento (minutos 92 y 100) para ganar 3-2.

En el plano doméstico, el Estrasburgo se ubica en la octava posición de la Ligue 1, a siete puntos de los puestos de clasificación europea con solo cuatro partidos por disputar. Esta realidad convierte a la Conference League en la mejor vía para garantizar su participación en competiciones continentales la próxima temporada, lo que añade aún más presión e importancia a este cruce de semifinales.

Por su parte, el Rayo Vallecano está viviendo una temporada histórica al alcanzar las semifinales de su segunda competición europea mayor, veinticinco años después de su aparición en cuartos de final de la Copa UEFA. Los Franjirrojos llegaron a esta instancia tras superar un verdadero susto en los cuartos de final ante el AEK Athens, donde estuvieron a punto de desperdiciar una ventaja de tres goles conseguida en la ida. Fue necesario un gol de Isi Palazón en el segundo tiempo del partido de vuelta en Grecia para sellar la clasificación con un global de 4-3.

El conjunto dirigido por Íñigo Pérez ha demostrado solidez goleadora en la competición, con 20 tantos anotados que solo son superados por los 21 del AEK Athens. El Rayo terminó quinto en la fase de liga con un balance de cuatro victorias, un empate y una derrota, antes de despachar al Samsunspor por 3-2 en el global de los octavos de final. En el plano doméstico, el equipo viene de protagonizar un dramático empate 3-3 ante la Real Sociedad en La Liga, donde remontaron de un 3-1 adverso con apenas seis minutos por jugar para rescatar un punto que los mantiene a cinco unidades de los puestos europeos con cinco fechas restantes.

Este será el primer enfrentamiento entre ambos clubes en la historia, aunque el Estrasburgo tiene un curioso precedente ante rivales españoles: en la tercera ronda de la Fairs Cup 1964-65, el conjunto francés empató sus tres partidos consecutivos ante el Barcelona y la eliminatoria se definió mediante un sorteo de moneda, con victoria para los alsacianos. Curiosamente, el Rayo Vallecano se ha convertido en una verdadera fortaleza en casa durante esta campaña europea, con apenas una derrota en doce partidos disputados en el Estadio de Vallecas en competiciones UEFA, y solo dos derrotas en sus últimos diecinueve encuentros en todas las competiciones (diez victorias y siete empates).

Formaciones probables de Rayo Vallecano y Racing de Estrasburgo

El técnico del Rayo Vallecano, Íñigo Pérez, deberá hacer frente a las ausencias del defensor Luiz Felipe y el atacante Álvaro García, ambos en proceso de recuperación de lesiones musculares e isquiotibiales respectivamente. El guardameta Augusto Batalla cumplió una suspensión doméstica en el último partido de La Liga, por lo que estará disponible para la selección del jueves, aunque tras su reciente recuperación de una molestia en el muslo, podría cederle el puesto a Daniel Cárdenas bajo los tres palos.

En el frente ofensivo, Jorge de Frutos es el máximo goleador del equipo en todas las competiciones con doce tantos, aunque solo uno de ellos ha llegado en los nueve partidos de Conference League. Aun así, se espera que forme parte del tridente atacante junto a Ilias Akhomach y Fran Pérez. Isi Palazón, héroe de la clasificación ante el AEK Athens, debería ocupar su posición habitual en el mediocampo junto a Óscar Valentín y Unai López, formando el núcleo creativo del equipo madrileño.

Del lado del Racing de Estrasburgo, Gary O'Neil tiene las bajas confirmadas de los argentinos Joaquín Panichelli por lesión de rodilla y Aaron Anselmino por una molestia isquiotibial. Además, Valentín Barco se perderá el partido de ida por acumulación de tarjetas amarillas, lo que representa una baja sensible para el mediocampo visitante. Guela Doué es duda por un virus, por lo que Junior Mwanga o Abdoul Ouattara podrían ocupar el lateral derecho en una defensa de cuatro junto a Ismael Doukouré, Andrew Omobamidele y Ben Chilwell.

En ataque, Martial Godo buscará recuperar su lugar en el once inicial tras haber anotado cuatro de sus catorce goles de la temporada en la Conference League. El atacante podría formar junto a Julio Enciso, Sebastian Nanasi y Gessime Yassine en un esquema ofensivo que buscará aprovechar cualquier descuido de la zaga local para conseguir un resultado favorable de cara a la vuelta en Francia.

Probable formación de Rayo Vallecano: Augusto Batalla; Andrei Ratiu, Florian Lejeune, Pathé Ciss, Pep Chavarría; Óscar Valentín, Unai López; Ilias Akhomach, Isi Palazón, Fran Pérez; Jorge de Frutos.

Augusto Batalla; Andrei Ratiu, Florian Lejeune, Pathé Ciss, Pep Chavarría; Óscar Valentín, Unai López; Ilias Akhomach, Isi Palazón, Fran Pérez; Jorge de Frutos. Probable formación de Racing de Estrasburgo: Mike Penders; Abdoul Ouattara, Ismael Doukouré, Andrew Omobamidele, Ben Chilwell; Junior Mwanga, Samir El Mourabet; Gessime Yassine, Sebastian Nanasi, Martial Godo; Julio Enciso.

Rayo Vallecano vs Racing de Estrasburgo: Ficha técnica

Torneo: UEFA Europa Conference League (semifinal, ida)

UEFA Europa Conference League (semifinal, ida) Fecha: Jueves 30 de abril de 2026

Jueves 30 de abril de 2026 Horario: 16:00 horas (Argentina)

16:00 horas (Argentina) Estadio: Estadio de Vallecas

Estadio de Vallecas Árbitro principal: Donatas Rumsas

Donatas Rumsas Transmisión: No disponible en TV tradicional

No disponible en TV tradicional Streaming: Disney+ Premium

Copete: El conjunto de Íñigo Pérez recibe al equipo francés en Vallecas con el objetivo de dar el primer paso hacia la final de Leipzig que se disputará el 27 de mayo. Cuándo se juega el partido y cómo se podrá ver en vivo.

Metadescripción: Rayo Vallecano vs Racing de Estrasburgo por Conference League: cuándo juegan, formaciones, cómo ver el partido en vivo y toda la previa.