Ubicado al sur de la provincia de Buenos Aires y a menos de una hora de Bahía Blanca, el partido de Villarino se consolida como un destino emergente para escapadas cortas de fin de semana largo. Su propuesta combina naturaleza, termas, playas y pequeñas localidades rurales, en un entorno donde predominan la tranquilidad y el contacto directo con el paisaje.

El distrito, amplio y diverso, atravesado por las rutas nacionales 3 y 22, cuenta con sitios clave como Médanos, la ciudad cabecera, donde gana fama su complejo termal. Sus aguas surgidas de profundidades superiores a los mil metros, poseen propiedades minerales que se asocian a beneficios terapéuticos, convirtiéndose en uno de los principales atractivos turísticos de la región.

A pocos kilómetros, también puede adentrarse en escenarios naturales poco intervenidos, como el entorno de la Laguna Chasicó. Única en el país por encontrarse por debajo del nivel del mar, alberga una gran diversidad de fauna y flora, incluyendo más de 140 especies de aves. En sus costas se pueden realizar actividades como pesca, deportes náuticos, caminatas o simplemente disfrutar de la playa en un ambiente sereno.

¿Qué hacer en Villarino?

Además del complejo termal y la Laguna Chasicó, Villarino cuenta con otro de los puntos destacados es el Balneario La Chiquita, una villa costera donde predominan las extensas playas y el paisaje agreste. Es un destino elegido por quienes buscan desconectarse, practicar pesca deportiva o recorrer médanos en vehículos 4x4.

El recorrido también incluye localidades con identidad propia. Pedro Luro, por ejemplo, integra un circuito turístico junto al Fortín Mercedes y las termas Ceferino Namuncurá, sumando además museos y propuestas de turismo rural. En tanto, Hilario Ascasubi se destaca por su tradición agrícola y eventos como la Fiesta de la Cebolla, mientras que Argerich ofrece un perfil más tranquilo, ideal para quienes buscan experiencias ligadas a la vida de pueblo.

La oferta turística se completa con actividades vinculadas a la naturaleza y la aventura: desde cabalgatas y safaris fotográficos hasta pesca, campings y visitas guiadas. También hay propuestas culturales y gastronómicas que reflejan la identidad productiva de la zona, marcada por cultivos como el ajo y la cebolla, celebrados en festividades locales.

¿Cómo llegar a Villarino desde la Ciudad de Buenos Aires?

Viajar desde la Ciudad de Buenos Aires hasta Villarino implica recorrer cerca de 700 kilómetros hacia el sur de la provincia. La opción más directa es en auto por la Ruta Nacional 3, en un trayecto de entre 7 y 8 horas. Otra alternativa es el tren de Trenes Argentinos hasta Bahía Blanca y completar el viaje por vía terrestre.