Fabián Doman reveló lo que Milei no quería que el periodismo contara: "Acá hay un problema"

Fabián Doman reveló lo que Milei no quería que el periodismo contara.

El periodista Fabián Doman destrozó en Carnaval Stream el presidente Javier Milei. Con total indignación, el conductor cuestionó el manejo del poder en la Casa Rosada, rechazó las posturas antidemocráticas y le recordó al jefe de Estado su verdadero rol frente a los ciudadanos.

La tensión entre la prensa y el Gobierno nacional escala de manera veloz. En esta oportunidad, Doman analizó la conducta del máximo mandatario y apuntó directo contra su círculo más íntimo. "Acá hay un problema que tiene el Gobierno muy conceptual", arrancó.

Acto seguido, profundizó en la peligrosa dinámica de los líderes de La Libertad Avanza: "Ustedes son empleados nuestros, nosotros no somos súbditos suyos. Argentina no es una monarquía absolutista, donde hay un rey con una hermana que deciden el destino de 50 millones de personas".

Luego, alertó sobre la desconexión estatal en un contexto de extrema fragilidad. Para el periodista, la necesidad de diálogo social se vuelve vital frente a "una economía que no está bien". Tras esa aclaración, el conductor repudió las comparaciones extremas que circulan en el debate público. "Usan la palabra nazismo; este gobierno no es nazi, no digamos pelotudeces. No es una dictadura, no digamos pelotudeces. Acá se vota, se eligen gobernantes", sentenció.

Fabián Doman reveló lo que Milei no quería que el periodismo contara.

Para Doman, el gobierno de Milei tiene "costados autoritarios"

Para cerrar su feroz columna editorial, Doman trazó un oscuro panorama sobre el rumbo institucional de la gestión de Javier Milei. "¿Es un gobierno con costados autoritarios? Cada vez más", disparó y sentenció: "Pero me parece que esos costados autoritarios nacen de un concepto de monarquía".