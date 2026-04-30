José López declaró que nunca integró una asociación ilícita y desligó a CFK

El exsecretario de Obras Públicas José López aseguró este jueves que nunca integró "una asociación ilícita" y también despegó a la expresidenta Cristina Kirchner y al exministro de Planificación Julio De Vido de esa misma figura, al declarar ante el Tribunal Oral Federal 7 en el marco del juicio de la Causa Cuadernos.

"No conozco que se haya formado una asociación ilícita ni tengo elemento alguno que indique haber integrado algo en ese contexto", dijo López, y luego agregó: "Nunca vi a Cristina Fernández de Kirchner como jefa u organizadora de una asociación ilícita, tampoco vi en ese sentido a Julio De Vido".

Ante los jueces Enrique Méndez Signori, Fernando Canero y Germán Castelli, el exfuncionario aseguró que se declaró como imputado colaborador o "arrepentido" porque en 2018 vivía "una situación de acecho mediático", mientras estaba detenido siendo juzgado por enriquecimiento ilícito. "Si yo me hubiera encontrado en otra situación anímica y de salud seguramente no hubiera hecho esta declaración como arrepentido", agregó.

López, quien fue funcionario de Obras Públicas entre 2003 y 2015, también se refirió a parte de su declaración como arrepentido en 2018 y la quiso contextualizar y quitarle peso. "El miedo que mencioné que tenía respecto de la ex presidenta tenía que ver con la forma de gestionar el Gobierno Nacional y en ese sentido mi temor era hacer mal el trabajo o perderlo", deslizó.

El exfuncionario está detenido desde junio de 2025 en cumplimiento de una pena de 13 años de prisión por el caso Vialidad y la causa de los nueve millones de dólares en bolsos que quiso esconder en un convento.

La causa cuadernos

La investigación judicial comenzó en 2018 a partir de las anotaciones del exchofer Oscar Centeno, quien durante años registró el traslado de bolsos con dinero en efectivo desde empresarios contratistas del Estado hacia funcionarios de las áreas de infraestructura y transporte.

De acuerdo con la hipótesis del Ministerio Público Fiscal, entre 2003 y 2015 operó un sistema de recaudación ilegal basado en el cobro de pagos indebidos a cambio de beneficios en contratos de obra pública o decisiones administrativas. La causa cobró impulso con las declaraciones de distintos "imputados colaboradores", entre ellos el financista Ernesto Clarens y el empresario Carlos Wagner.

En ese marco, Cristina Kirchner cuestionó el expediente al afirmar: "Son truchos". La exmandataria está acusada de haber sido la presunta jefa de una asociación ilícita que habría funcionado desde el Poder Ejecutivo, además de enfrentar más de 200 hechos de cohecho pasivo vinculados a la recepción de sobornos de contratistas.

El juicio en curso incluye la indagatoria de 86 imputados, quienes deben presentarse ante el tribunal para aportar sus datos y definir si declaran o se abstienen. Luego de la comparecencia de la exjefa de Estado, se prevé que continúen las declaraciones de otros exfuncionarios de alto rango, como De Vido, y de empresarios involucrados en la causa.