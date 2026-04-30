Rial reveló lo que no se vio de la foto de Milei con su gabinete: "Un enano"

Rial reveló lo que no se vio de la foto de Milei con su gabinete.

Los periodistas Jorge Rial y Viviana Canosa analizaron la secuencia de la foto de Javier Milei junto a su equipo político y lanzaron críticas contra las actitudes de la senadora Patricia Bullrich y el ministro de Economía, Luis Caputo.

En Carnaval Stream, la dupla periodística repasó las imágenes de la cumbre gubernamental y no perdonó los llamativos movimientos de los funcionarios. "Miren lo que es. La música, repito, la puso el Gobierno, no la pusimos nosotros", aclaró el histórico conductor sobre la cortina de Rocky que acompañó la publicación original.

Acto seguido, apuntó directo contra el ministro de Economía y su extraña postura física ante las cámaras: "Caputo, con una gabardina negra. Manos en los bolsillos, que yo entiendo, el tipo cuida la billetera y el teléfono, con todo lo que tiene alrededor".

Luego, los comunicadores posaron su mirada sobre la ministra de Seguridad. "Vean a Patricia Bullrich. Primero cogotea y le dicen 'vení, entrá'", relató el conductor con sorpresa. De inmediato, su compañera sumó su picante visión sobre el tenso momento: "Él primero como que la corre y después como que la invita a acercarse". Para rematar la escena, el periodista detalló el supuesto desprecio inicial hacia la funcionaria: "Cogotea, Karina no le da bola hasta que en un momento le dice 'venga, señora, póngase acá al lado'".

Rial reveló lo que no se vio de la foto de Milei con su gabinete.

El momento posterior a la foto

Para cerrar el segmento, fulminaron la insólita dispersión del equipo tras la foto. "A mí lo que me impresiona es lo rápido que se van. Se van a la mierda rápido, como ratas que huyen del barco", sentenció Viviana Canosa. Finalmente, la charla concluyó con un letal dardo para el titular del Ministerio de Economía por su ubicación en la fila de atrás. "Toto Caputo, que es un enano por lo que veo, no lo podés poner atrás", opinó Rial, a lo que Canosa sentenció: "No es que lo ponés atrás, el tipo se quiso esconder".