Nelson Castro se indignó con Manuel Adorni en vivo.

Manuel Adorni hizo su primera gran aparición pública, luego de los escándalos en lo que se vio envuelto, este último miércoles 29 de abril. Lo hizo en el marco de la rendición de cuentas como jefe de gabinete en la Cámara de Diputados, frente a legisladores tanto del oficialismo como del aposición, apoyado desde el palco por Javier Milei y diferentes funcionarios de La Libertad Avanza.

Su discurso generó todo tipo de repercusión, tanto por su contenido como las formas en las cuáles se desarrolló. Uno de los que habló respecto a eso fue Nelson Castro, quien en su programa de Radio Rivadavia cuestionó este jueves la capacidad de oratoria del ex vocero, así como también al presidente.

Manuel Adorni dando su discurso en la Cámara de Diputados.

¿Qué dijo Nelson Castro sobre Manuel Adorni?

"Fue muy malo lo de Adorni ayer", expuso sin pelos en la lengua el reconocido periodista, explicando que "cuando alguien tiene que leer 'buenos días', estamos al horno", quejándose así de un discurso "todo leído, lamentable". Durante el pase con Ignacio Ortelli también fue categórico al respecto: "Cuando Manuel empezó a leer 'vengo acá a responder el informe', dije 'si tenés que leer eso...'. Vos tenés que decir 'señores, buen día, vengo acá a...', ¿cómo vas a leer eso?".

"Claro, lees un dato técnico. La verdad que todo muy triste (...), creo que cada vez va a ser peor, no veo una situación de autocrítica o retorno, no veo un proceso de revisión del presidente", añadió su compañero.

"Pero lamentable lo del Presidente de la República, eso fue lo más fuerte. Esa imagen de Javier Milei y Karina Milei presidiendo desde el palco, generando toda la parafernalia de ayer para defender a un funcionario que los sigue complicando. Ellos piensan que pasó, pero en el sedimento de la gente quedó", completó Castro.