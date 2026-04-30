El flequillo lacio, que históricamente fue el más codiciado, ya no va a ser tendencia este 2026. Este año, la búsqueda se orienta hacia flequillos más naturales y salvajes, con ondas y rulos.
Si tenés el pelo ondulado o rizado y usás flequillo pero estás cansada de la planchita y el brushing, esto te va a servir. Según expertos en moda de Allure Beauty Box 2026, la tendencia ahora son los flequillos rizados aireados.
Cómo usar el flequillo rizado aireado este 2026
El flequillo rizado aireado se lleva con volumen y mucho movimiento. Está inspirado en los personajes de Thelma & Louise, quienes llevaban ese tipo de flequillo en la película.
Se ve suave, natural y femenino, al mismo tiempo que se diferencia de los demás, dándole una personalidad única a tu pelo. Además de ser visualmente impactante, tiene una ventaja clave y es que te invita a abrazar la textura natural de tu pelo.
En lugar de luchar contra los rulos o las ondas, la idea es potenciarlos y sacar lo mejor de ellos. No es el objetivo buscar la perfección, sino la naturalidad.
Cómo pedirlo en la peluquería
Los expertos recomiendan cortarlo respetando el patrón natural del pelo, idealmente en seco, para ver cómo cae realmente. Advierten evitar cortarlo demasiado corto cuando está mojado, ya que al secarse puede acortarse más de lo esperado.
"Aunque los flequillos rizados son visualmente impactantes, también son una gran manera de abrazar la textura natural”, dice Devin Graciano, estilista en Los Ángeles.
Rogerio Cavalcante, estilista en Nueva York, recomienda pedir que se corte según tu patrón natural de rizo, "dándole forma o recortándolo en seco para poder ver cómo cae".
Además, aconseja "evitar cortarlo demasiado corto cuando está mojado". Como resultado, vas a tener un flequillo con movimiento y liviano.