"Ñoquis": la terrible placa que salió al aire de Crónica TV para burlarse de Manuel Adorni

En Crónica TV quisieron dedicarle una placa bastante particular a Manuel Adorni.

Lo que debía ser una jornada institucional en el Congreso terminó derivando en una inesperada noticia viral por una placa de Crónica TV que apuntó contra Manuel Adorni en pleno Informe de Gestión.

Mientras el vocero exponía ante el Congreso y respondía preguntas de legisladores, la señal lanzó un graph que no pasó inadvertido: “Adorni responde el 29, los ñoquis”. La ironía —ligada al clásico día 29— apareció mientras el funcionario justamente contestaba consultas en el recinto, y rápidamente se volvió viral.

La placa fue publicada en medio de una cobertura política formal, y eso fue lo que multiplicó las reacciones. No se dio en un programa de humor ni en un editorial, sino durante una transmisión vinculada a una exposición institucional. En redes, el graph explotó entre memes, apoyos y críticas. Para algunos fue una chicana brillante; para otros, una provocación en medio de una instancia oficial.

De una sesión en el Congreso a un fenómeno viral

El episodio tomó fuerza porque se produjo mientras Adorni respondía preguntas en un escenario político sensible, en una exposición donde defendió la gestión del gobierno de Javier Milei ante el Parlamento. Ese contexto hizo que la placa tuviera un peso distinto. No era solo un juego de palabras: muchos lo interpretaron de otra manera en plena cobertura.

En cuestión de minutos, una frase en pantalla eclipsó parte del propio informe y convirtió una jornada parlamentaria en tendencia. Si bien la placa duró pocos segundos al aire, dejó mucho ruido fuera del canal.