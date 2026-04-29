Cientifícos revelan el entrenamiento clave para personas mayores de 60 años: asegura el bienestar

A partir de los 60 años el cuerpo pide otros ritmos y para estar bien hay que comenzar a cuidarse y prestarle atención a la actividad física. Sin embargo, especialista descubrieron que hay una alternativa más divertida, eficaz y amigable con las articulaciones: Drums Alive, también denominado cardio con percusión.

Qué es el Drums Alive y por qué los científicos recomiendan practicarlo

El Drums Alive es un método que combina ritmo, música y coordinación y ayuda a recuperar la agilidad en personas mayores y que tiene un impacto directo en el estado de ánimo de las personas, lo que lleva a que el ejercicio deje de ser una obligación pesada para convertirse en el mejor momento del día.

La disciplina consiste en una actividad rítmica donde, al compás de la música, utilizás baquetas (o incluso un par de palos de madera que tengas a mano) para golpear superficies. Un estudio publicado recientemente en la revista Advances in Aging Research demostró que quienes practican este método logran una mejora del 9,5% en su resistencia corporal y funciones cognitivas en comparación con quienes hacen gimnasia tradicional.

(Créditos: Music Constructed)

Lo que hace que este entrenamiento es que logra elevar la frecuencia cardíaca y fortalecer los músculos sin necesidad de saltar ni correr. Se trata de una actividad clave porque se puede obtener todos los beneficios del cardio protegiendo cada una de las articulaciones.

Mente ágil y cambio de ánimo

Las investigaciones científicos también revelaron que el entrenamiento es una verdadera "nafta" para el cerebro. Al tener que seguir patrones rítmicos y coordinar los movimientos de los brazos con la música, la actividad estimula áreas clave de la memoria y la concentración. Así, mientras los músculos trabajan, la mente se mantiene alerta y joven. Esto ayuda a frenar el deterioro cognitivo.

También hay un incremento de motivación: las ganas de seguir entrenando suben un 38,4% con esta práctica. Ya que las personas comienzan a divertirse con la música.

(Créditos: CNN)

Cómo practicar el Drums Alive en tu casa

Lo mejor de este tipo de entrenamiento es que se puede hacer cardio solo con una silla firme o incluso el borde de un sillón que te sirva de base. El paso a paso es simple: