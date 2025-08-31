Después de dos décadas de espera, Erreway volvió a tocar frente al público argentino en dos Movistar Arena repletos de fans de todas las edades. Además de repasar las canciones más icónicas de la banda; Camila Bordonaba, Felipe Colombo y Benjamín Rojas aprovecharon la ocasión para tomar postura política en medio del avance negacionista del gobierno de Javier Milei.

Al cantar las últimas estrofas de la canción “Memoria”, el trío levantó pañuelos blancos en una clara referencia a la lucha por la Memoria, la Verdad y la Justicia de las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo. Algunas personas del público se sumaron a la reivindicación y alzaron también sus insignias blancas desde las primeras filas.

Pero esta no es la primera vez que los integrantes de Erreway explicitan sus opiniones políticas. En junio, Benjamín Rojas cuestionó la condena a Cristina Fernández de Kirchner. En un comentario de Instagram, el actor sostuvo que la expresidenta quedó detenida por haberle dado “la oportunidad de crecer a los que menos tienen”. “Eso al poder no le gusta nada”, escribió el artista en esa oportunidad.

Un show que atravesó generaciones

Aunque la novela "Rebelde Way" dejó de emitirse por televisión abierta argentina en 2003, desde 2019 está disponible en Netflix. Esto permite que hasta el día de hoy la banda siga ganando fanáticos de generaciones más jóvenes. De hecho, en el estadio llamó la atención la masiva presencia de adolescentes lookeados con el recordado uniforme del Elite Way School.

Por supuesto, no faltaron los grupos de amigos de entre 30 y 40 años que pudieron volver a disfrutar en vivo las canciones que marcaron su adolescencia, como "Bonita de más", "Sweet baby", "Inmortal", "Te soñé" y "Rebelde way".

Lali, la invitada sorpresa de la primera noche

La primera fecha contó con la presencia de Lali Espósito, quien apareció de sorpresa durante el tema "Para cosas buenas" y se llevó la ovación de todo el Movistar Arena. En su cuenta de Instagram, Benjamín Rojas le agradeció personalmente a Lali por haber participado del show: "En medio de giras, en medio de ensayos, vino y se subió al escenario a cantar con nosotros, todo por amor. Gracias Lalita querida, tenés la humildad de los grandes artistas, por eso estás donde estás".

Cómo sigue la gira de Erreway

Después de haber brindado shows en Chile, Uruguay, Ecuador, Perú, España, Chipre, Grecia, Italia y México; Erreway tiene todavía siete fechas pendientes en el Movistar Arena de Buenos Aires durante septiembre. En noviembre se presentarán en la provincia de Santa Fe, mientras que en diciembre darán shows en Tucumán y Córdoba.

