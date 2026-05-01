Alerta extrema por lluvias y la llegada de frío polar en el AMBA este fin de semana largo de mayo 2026

Alerta por lluvias y frío polar en CABA y el conurbano.

El fin de semana largo por el Día del Trabajador comenzó con un escenario meteorológico cambiante con lluvias y frío polar que obliga a repensar los planes de aquellos que circulan o están por el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Según los últimos datos oficiales del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la jornada de este viernes 1° de mayo presentará lluvias aisladas durante la tarde, alcanzando una probabilidad de precipitación de hasta el 40%.

Sin embargo, el dato más relevante para los próximos días no es el agua, sino el inminente desplome de la temperatura: tras una máxima de 25°C prevista para el viernes 1° de mayo, el ingreso de un frente frío hará que el termómetro caiga de manera drástica, alcanzando una mínima de apenas 6°C para el cierre del domingo 3 de mayo.

El cronograma detallado de las lluvias y cuándo llega el pico de frío polar a la Ciudad y el conurbano

Viernes 1° de mayo (Día del Trabajador): durante la tarde se esperan lluvias aisladas con una probabilidad de precipitación de entre el 10% y el 40%. La temperatura máxima alcanzará los 25°C con vientos del sudoeste. En tanto, por la noche, el cielo estará mayormente nublado y la probabilidad de lluvias bajará al 0%. La temperatura descenderá hasta los 19°C con viento rotando desde el sur .

durante la tarde se esperan lluvias aisladas con una probabilidad de precipitación de entre el 10% y el 40%. La temperatura máxima alcanzará los 25°C con vientos del sudoeste. En tanto, . Sábado 2 de mayo: se registrará un descenso en las marcas térmicas, con una mínima de 10°C y una máxima de 18°C.

se registrará un descenso en las marcas térmicas, con una mínima de 10°C y una máxima de 18°C. Domingo 3 de mayo: será la jornada más fría del fin de semana largo, con una mínima de apenas 6°C y una máxima de 18°C.

El pronóstico del tiempo en CABA, según el SMN para el fin de semana largo del 1, 2 y 3 de mayo 2026. Crédito: SMN

¿Puede nevar en Buenos Aires este otoño-invierno 2026? Las 3 condiciones necesarias

Cuando llega el frío extremo, crecen las dudas sobre si volverá a nevar en Buenos Aires.

Con el anuncio de la llegada de aire polar, siempre surge la misma pregunta en el AMBA: ¿Hay chances de que nieve? Aunque no es un fenómeno común, para que la Ciudad de Buenos Aires se tiña de blanco deben coincidir tres factores fundamentales de manera simultánea:

Aire polar en capas medias y bajas: no solo debe hacer frío en la superficie (cerca de los 0°C), sino que toda la columna de aire en la atmósfera debe tener temperaturas bajo cero para que el copo no se derrita antes de caer.

no solo debe hacer frío en la superficie (cerca de los 0°C), sino que toda la columna de aire en la atmósfera debe tener temperaturas bajo cero para que el copo no se derrita antes de caer. Humedad y precipitación: es necesario que el frente frío venga acompañado de humedad suficiente para generar nubes y lluvias. Si el aire es muy seco (como suele pasar con el viento sur intenso), el cielo se despeja y solo tenemos heladas.

es necesario que el frente frío venga acompañado de humedad suficiente para generar nubes y lluvias. Si el aire es muy seco (como suele pasar con el viento sur intenso), el cielo se despeja y solo tenemos heladas. Viento del sudeste: históricamente, las nevadas en Buenos Aires (como la de 2007) requieren que el aire frío ingrese pero con un componente de humedad proveniente del Río de la Plata, que aporte el "combustible" para la nieve sin calentar demasiado la superficie.

Por ahora, el frente de este domingo trae aire seco, lo que garantiza un frío intenso y cielo despejado. Sin embargo, la entrada de este aire polar marca el inicio de un mayo que promete ser mucho más riguroso que los años anteriores.