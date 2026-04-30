Secretario general de la ONU Guterres dice que el dinero que debe EEUU es "innegociable"

Tratado de No Proliferación Nuclear en la sede de la ONU en la ciudad de Nueva York.

El secretario ​general de Naciones Unidas, António Guterres, dijo el jueves que los miles de millones de dólares que Estados Unidos ‌debe al organismo internacional son "innegociables", ‌tras los informes que indicaban que Washington había impuesto condiciones para la liberación de los fondos.

La agencia de noticias sobre desarrollo Devex informó esta semana que dos notas diplomáticas difundidas por Estados Unidos exigían nueve reformas "de efecto inmediato" como condición para liberar más fondos, entre ellas nuevos recortes de gastos y medidas para ​contrarrestar la influencia ⁠de China en las Naciones Unidas.

"El dinero del que hablamos ‌se conoce como cuotas", explicó Guterres a los periodistas ⁠cuando se le preguntó por las ⁠informaciones. "Las cuotas son una obligación de los Estados miembros. No son negociables".

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Guterres, que ha liderado los esfuerzos de reforma bajo la presión ⁠de los Estados miembros, especialmente de Estados Unidos, afirmó ​que la ONU haría todo lo posible "para garantizar ‌que esta organización sea tan eficaz ‌y rentable como sea posible, y capaz de cumplir con ⁠las personas a las que cuidamos".

"Pero se trata de dos cosas distintas", añadió.

Según Devex, los recortes de gastos exigidos por Estados Unidos incluían una reforma del sistema de pensiones de la ​ONU, el ‌fin de los viajes de larga distancia en clase business para algunos altos cargos y todos los profesionales de nivel medio, recortes adicionales en los puestos de alto rango de la ONU y una reducción del 10% ⁠en las misiones de mantenimiento de la paz de larga duración e ineficaces.

Según la publicación, también se incluía la exigencia de impedir que China destinara decenas de millones de dólares cada año a un fondo discrecional gestionado por la oficina del secretario general de la ONU, una medida destinada a contrarrestar la influencia china.

La misión de Estados ‌Unidos ante las Naciones Unidas no ha hecho comentarios sobre estas informaciones. Estados Unidos ha afirmado en repetidas ocasiones que seguirá presionando a las Naciones Unidas para que se reformen, tras anunciar su retirada de docenas de órganos de la ONU este año y recortar ‌millones de dólares en financiación el año pasado.

Guterres advirtió en enero que la ONU se enfrentaba a un "colapso financiero inminente" debido a las cuotas ‌impagadas, la mayor ⁠parte de las cuales corresponden a Estados Unidos. La ONU afirmó en febrero que Estados Unidos había ​pagado unos 160 millones de dólares de los más de 4.000 millones que debe al organismo mundial.

Con información de Reuters