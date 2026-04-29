El drama western que conmueve en Netflix y llegó al ranking de lo más visto

Seleccionada en festivales de cine como Karlovy Vary y Seattle, Rebuilding cuenta con 6,8 puntos sobre 10 en la plataforma IMDb.

Inscripta dentro del tipo de relatos íntimos que encuentran fuerza en lo cotidiano, Rebuilding (Después del fuego) propone una mirada sobria y profundamente humana sobre la pérdida y la posibilidad de reconstruir una vida cuando todo parece reducido a cenizas. Dirigida por Max Walker-Silverman y estrenada en Netflix, la historia sigue a Dusty, un vaquero cuya vida cambia de manera abrupta cuando un incendio forestal destruye su rancho, su fuente de trabajo y su forma de vida.

Obligado a dejar atrás ese pasado, termina en un campamento para damnificados, donde convive con otras personas que atraviesan situaciones similares. Allí, en medio de la precariedad y la incertidumbre, comienza un proceso de reconstrucción personal marcado por vínculos, recuerdos y decisiones pendientes.

Seleccionada en festivales de cine como Karlovy Vary y Seattle, Rebuilding cuenta con 6,8 puntos sobre 10 en la plataforma IMDb.

¿De qué se trata Rebuilding?

Lejos del dramatismo explícito, Rebuilding se apoya en los silencios, en los gestos mínimos y en la observación de sus personajes. Dusty no solo enfrenta la pérdida material, sino también el deterioro de sus relaciones familiares: está separado de su esposa y mantiene un vínculo distante con su hija. El campamento, entonces, funciona como un espacio de transición donde no solo se reorganiza su vida práctica, sino también su dimensión emocional.

En ese entorno aparecen figuras clave que amplían el universo del protagonista, como Mila, una mujer que también sufrió pérdidas, o su familia, con quienes intenta recomponer la relación. La película construye así una red de personajes atravesados por el mismo dolor, pero también por una necesidad compartida de seguir adelante.

El trasfondo de la historia también dialoga con problemáticas contemporáneas, como el impacto de los desastres naturales y la fragilidad de ciertos modos de vida, especialmente en zonas rurales. Sin subrayados, la película deja ver cómo estos eventos afectan no solo lo económico, sino también la identidad de quienes los padecen.

Ficha técnica Rebuilding