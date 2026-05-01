Giro en el caso de Guadalupe Lucero: a 5 años de su desaparición, imputaron al abuelo por abuso sexual

A 5 años de la desaparición de Guadalupe Lucero en San Luis, nuevas definiciones judiciales podrían repercutir directamente en la investigación, luego de que Roque Lucero, abuelo paterno de la niña buscada desde junio de 2021, quedara imputado por abuso sexual en otra causa. La familia materna ahora pide que se lo investigue también por su posible participación en el caso.

Por el momento el hombre se encuentra en libertad, pero la familia de la menor se acercó hasta la Justicia provincial para pedir explicaciones, dado que aseguran que se enteraron por los medios de comunicación y que no habían sido notificados judicialmente. Silvia Domínguez, abuela materna de Guadalupe, cuestionó el accionar de la pesquisa: “Si existían denuncias por abuso, creemos que debería haber sido investigado como corresponde. Hoy en la Justicia Federal nos dijeron que no tenían conocimiento de esto”.

La imputación contra el padre de Eric Lucero ocurrió el 20 de abril, pero recién se dio a conocer en las últimas horas. Desde el medio local El Chorrillero informaron que la acusación es por abuso sexual gravemente ultrajante, en una causa iniciada en noviembre de 2024.

Los familiares ya iniciaron los trámites correspondientes para que se pueda incorporar al expediente, según contó: “Se puso toda la información a disposición para que se analice si corresponde investigarlo en relación a la causa de Guadalupe” y que, si no tiene nada que ver, “que la Justicia lo determine”.

Cómo sigue la causa por la desaparición de Guadalupe

Guadalupe jugaba en un cumpleaños familiar junto a sus primos aquel 14 de junio y, de un momento a otro, ya no estaba. Según el relato de los mismos niños, se habría ido de la mano con una joven cuya identidad desconocen y a la que nunca habían visto previamente. Desde el Ministerio de Seguridad, a pocas horas de la desaparición, activaron inmediatamente el Alerta Sofía. Rastrillajes, allanamientos, búsquedas casa por casa con perros de rastreo, operativos vehiculares y de identificación de personas y también una intensificación de controles en puestos limítrofes fueron algunas de las tantas medidas que se llevaron adelante en el caso.

En su momento, el oficial inspector a cargo de Relaciones Policiales de la Jefatura Central de la Policía de San Luis, Lucas Chacón, se refirió a la hipótesis de un ajuste de cuentas narco y sostuvo que se tenían en cuenta todas las posibilidades en la investigación. Mientras tanto, la búsqueda se ampliaba al lago Berta Vidal de Battini -30 kilómetros al este de la capital, en la zona de Estancia Grande- y al oeste en las localidades de Balde, Alto Pencoso, Chosme y Jarillas. También fueron rastrillados los diques Chico, Cruz de Piedra, Potrero de los Funes y La Florida.

Una de las principales pruebas era la de un video registrado por una cámara ubicada a 700 metros del lugar del hecho, donde la niña desapareció. "La imagen es muy mala, se ve borrosa y por eso estamos intentando mejorarla pero a priori se ve a una mujer vestida de negro y a su lado se observa una silueta que da toda la impresión que es una nena", indicaron. Dicha prueba concuerda con la misma descripción hecha en su momento por la única testigo directa: su prima de tres años, con quien jugaba en la vereda.