Así está hoy Lola Latorre, la hija de Yanina y Diego Latorre

A sus 24 años, Lola Latorre alcanzó uno de sus principales objetivos académicos al recibirse de abogada tras seis años de estudio

Con una carrera universitaria finalizada, una creciente proyección internacional y una fuerte presencia en redes sociales, Lola Latorre atraviesa uno de los momentos más destacados de su vida personal y profesional. La hija de Yanina y Diego Latorre logró consolidar una identidad propia y empieza a abrirse camino con luz propia en el universo digital y de la moda.

El presente de Lola Latorre: entre el derecho y el mundo digital

Durante años, Lola Latorre estuvo inevitablemente asociada al apellido de sus padres. Sin embargo, con constancia y una estrategia clara, consiguió construir un perfil independiente que hoy la posiciona como una de las jóvenes influencers argentinas con mayor crecimiento.

A sus 25 años, la joven combina distintas facetas. En octubre de 2025 se recibió de abogada en la Universidad Torcuato Di Tella, uno de los logros académicos más importantes de su vida. La carrera demandó seis años de estudio y representó una meta personal que celebró junto a su familia.

Pero su desarrollo profesional no quedó únicamente vinculado al ámbito jurídico. Paralelamente, supo consolidarse como modelo y creadora de contenido, un terreno en el que viene creciendo de forma sostenida.

Actualmente cuenta con más de 780 mil seguidores en Instagram y supera los 500 mil en TikTok, plataformas en las que comparte contenido relacionado con moda, tendencias, belleza, viajes y experiencias personales.

Lola Latorre y su salto al escenario internacional

El 2026 marcó un antes y un después para Lola Latorre. Uno de los hitos más importantes de este año fue su reciente viaje a Londres de la mano de la reconocida firma británica Burberry. La experiencia no solo representó una oportunidad laboral de relevancia, sino también la concreción de uno de sus mayores deseos profesionales.

A través de sus historias de Instagram, la influencer se mostró profundamente emocionada al contar lo que significaba esta invitación. “Es mi sueño”, expresó entre lágrimas al compartir con sus seguidores la noticia de su viaje.

Luego explicó que este logro formaba parte de una lista de objetivos personales que había elaborado al comenzar el año. “Cuando empezó el año, había hecho como una lista, una wish list, de las cosas que quería que me pasaran”, relató.

Visiblemente movilizada, agregó: “Creo que la primera o la segunda fue viajar con marcas y llegar a marcas internacionales. Entonces que de repente me estén pasando estas cosas es como, ¿es real? No lo puedo creer”.

Sus palabras reflejaron no solo sorpresa, sino también la confirmación de que avanza en la dirección que desea para su futuro profesional.

Con más de 780 mil seguidores en Instagram y más de 500 mil en TikTok, Lola Latorre supo construir una comunidad sólida interesada en moda, belleza, tendencias y estilo de vida

El gran objetivo de Lola Latorre en la industria de la moda

Más allá del impacto que generó este viaje, Lola Latorre dejó en claro cuáles son sus próximas metas dentro de la industria fashion.

“Estos viajes me hacen confirmar y reafirmar todos los días que quiero este camino, quiero esto. Mi sueño es trabajar con este tipo de marcas e ir a los Fashion Weeks en el mundo, es mi próximo objetivo”, sostuvo.

La joven también remarcó la importancia de disfrutar cada paso del proceso. “No me quiero acostumbrar nunca a esto, y siempre quiero vivirlo como si fuera la única vez”, escribió en otra historia publicada para sus seguidores.

Así está hoy Lola Latorre

Hoy, Lola Latorre transita una etapa de consolidación. Con un título universitario, una comunidad digital fiel y las primeras puertas abiertas en el circuito internacional de la moda, su presente muestra a una joven enfocada en expandir su carrera sin perder autenticidad.