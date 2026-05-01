Tras las amenazas en colegios, Formosa profundiza los protocolos de cuidado y contención estudiantil

Tras las amenazas de tiroteos en los colegios secundarios de todo el país, Formosa llevó adelante una jornada de capacitación centrada en el Protocolo de Actuación Escolar, en el marco de las políticas orientadas a fortalecer la seguridad y la convivencia en las instituciones educativas. Durante el encuentro se abordaron herramientas vinculadas a la prevención, la intervención y el acompañamiento ante situaciones que puedan afectar el ámbito escolar.

La actividad, realizada a través del Ministerio de Cultura y Educación, se desarrolló en el Galpón C del Paseo Costanero y estuvo a cargo del equipo interdisciplinario de la cartera educativa, en articulación con la División Cibercrimen de la Policía de Formosa. El ministro Julio Aráoz participó de la jornada junto a equipos directivos de establecimientos de la Delegación Zonal Formosa, quienes formaron parte de un espacio de intercambio y formación enfocado en la aplicación de protocolos vigentes.

Uno de los ejes centrales fue la importancia de la detección temprana de situaciones de riesgo, así como el rol de la comunicación responsable dentro de la comunidad educativa. En ese sentido, se remarcó que la escuela no solo cumple funciones pedagógicas, sino que también constituye un espacio clave de contención y cuidado.

Fortalecer la articulación entre organismos

Asimismo, se puso en valor la necesidad de fortalecer la articulación entre las instituciones educativas, las familias, los organismos del Estado y las fuerzas de seguridad, con el objetivo de construir entornos más seguros para los estudiantes. Desde la cartera educativa señalaron que este tipo de instancias continuarán con el desarrollo como parte de una estrategia sostenida.

“Se impulsan estas instancias de formación y acompañamiento, convencidos de que la prevención y el trabajo conjunto son herramientas esenciales para garantizar una educación segura y de calidad para toda la comunidad educativa”, indicaron. La jornada se inscribe en una línea de trabajo que busca consolidar acciones preventivas y mejorar las capacidades de respuesta ante situaciones complejas dentro del ámbito escolar, en un contexto donde la seguridad y el bienestar de los estudiantes se posicionan como prioridades.

Regular el acceso a internet

En la provincia, la Legislatura trató un proyecto de ley que regula el uso de dispositivos móviles en los establecimientos educativos. La propuesta, presentada por el bloque justicialista, establece lineamientos diferenciados según el nivel: en el nivel primario se restringirá el ingreso de celulares, mientras que en el secundario se permitirá mayor flexibilidad bajo criterios institucionales específicos.

El objetivo central no es aplicar una prohibición absoluta, sino ordenar el uso de la tecnología para evitar distracciones en el aula, además de permitir que cada escuela defina mecanismos como el guardado en depósitos o el modo avión durante el dictado de clases. Al mismo tiempo, la normativa busca potenciar el celular como una herramienta pedagógica estratégica bajo la planificación docente, y fomentar su aprovechamiento productivo en actividades académicas y permitir su uso durante los recreos en el nivel medio.