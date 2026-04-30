Se enfrentan Espanyol y Real Madrid por la fecha 34

El próximo domingo 3 de mayo, a partir de las 16:00 (hora Argentina), Real Madrid visita a Espanyol en el Cornellá-El Prat, por el duelo correspondiente a la fecha 34 de la Liga.

Así llegan Espanyol y Real Madrid

El equipo visitante llega motivado a este enfrentamiento después de una victoria en su partida previa. Su oponente buscará un mejor resultado tras ser derrotado en su último encuentro en el campeonato.

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Últimos resultados de Espanyol en partidos de la Liga

Espanyol fue derrotado en el RCDE Stadium frente a Rayo Vallecano por 0 a 1 en el marcador. En los últimos partidos de la presente temporada, ha empatado 1 y perdido 3. Le convirtieron 7 goles y tiene 2 a favor.

Últimos resultados de Real Madrid en partidos de la Liga

Real Madrid viene de vencer a Alavés en casa por 2 a 1. Le precede una serie irregular de resultados en los anteriores encuentros jugados: 2 victorias, 1 derrota y 1 empate. Además, marcó un total de 8 goles y 7 le han convertido.

En los partidos más recientes disputados en esta temporada, nunca firmaron tablas: 1 vez ganó el local y 4 la visita. La última vez que jugaron en contra en este torneo fue el 20 de septiembre, en el torneo España - LALIGA 2025 - 2026, y Real Madrid se quedó con la victoria por 2 a 0.

El anfitrión está en el décimo tercer puesto con 39 puntos (10 PG - 9 PE - 14 PP), mientras que la visita acumula 74 unidades y se ubica en segundo lugar en el campeonato (23 PG - 5 PE - 5 PP).

Real Madrid protagonizará en la siguiente fecha el ansiado duelo con Barcelona, el Clásico. Este importante partido, cargado de historia, será el 10 de mayo, a partir de las 16:00 (hora Argentina), en el estadio Camp Nou.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Barcelona 85 33 28 1 4 57 2 Real Madrid 74 33 23 5 5 37 3 Villarreal 65 33 20 5 8 21 4 Atlético de Madrid 60 33 18 6 9 19 13 Espanyol 39 33 10 9 14 -12

Fechas y rivales de Espanyol en los próximos partidos de la Liga

Fecha 35: vs Sevilla: 9 de mayo - 11:15 (hora Argentina)

Fecha 36: vs Athletic Bilbao: 13 de mayo - 14:00 (hora Argentina)

Fecha 37: vs Osasuna: Fecha y horario a confirmar

Fecha 38: vs Real Sociedad: Fecha y horario a confirmar

Fechas y rivales de Real Madrid en los próximos partidos de la Liga

Fecha 35: vs Barcelona: 10 de mayo - 16:00 (hora Argentina)

Fecha 36: vs Real Oviedo: 14 de mayo - 16:30 (hora Argentina)

Fecha 37: vs Sevilla: Fecha y horario a confirmar

Fecha 38: vs Athletic Bilbao: Fecha y horario a confirmar

Horario Espanyol y Real Madrid, según país