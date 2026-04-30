Las ratas invaden los campamentos de Gaza, muerden a los niños y propagan enfermedades

Amani Abu Selmi sostiene dentro de una tienda de campaña prendas de lana dañadas tras ser mordidas por roedores, en Khan Younis.

Por Nidal al-Mughrabi y Haseeb ​Alwazeer

EL CAIRO/GAZA, 30 abr (Reuters) - Las ratas y los parásitos se están propagando por los campamentos de tiendas de campaña de Gaza destinados a los palestinos desplazados, mordiendo ‌los dedos de las manos y ‌los pies de los niños mientras duermen, destruyendo las pocas pertenencias que les quedan y propagando enfermedades.

El brote ocurre cuando la mayoría de los más de dos millones de habitantes de Gaza se han visto desplazados, y muchos viven ahora en hogares bombardeados y tiendas de campaña improvisadas instaladas en terrenos abiertos, a los lados de las carreteras o sobre las ruinas de edificios destruidos.

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Apenas unos días antes de su boda, Amani Abu ​Selmi, desplazada junto a su ⁠familia en Jan Yunis, en el sur, descubrió que las ratas habían roído las ‌prendas y los bolsos de su ajuar nupcial dentro de la ⁠destartalada tienda de campaña en la que se habían ⁠refugiado.

Ella y su madre mostraron a Reuters los agujeros que los roedores habían hecho en su vestido, un vestido tradicional bordado de color burdeos que se usa habitualmente en las ⁠bodas palestinas. "Toda mi felicidad se esfumó, se convirtió en tristeza, en desolación", dijo ​Abu Selmi, de 20 años.

LAS RATAS ATACAN MIENTRAS LA GENTE ‌DUERME

Una rata mordió la mano y los ‌dedos de los pies del hijo de tres años de Khalil Al-Mashharawi hace varias ⁠semanas, que sufrió lo mismo el viernes pasado.

Él y su esposa ahora duermen por turnos, dijo, para proteger a sus hijos y mutuamente de una plaga que no pueden controlar ni contra la que pueden defenderse, ya que las trampas para roedores son en ​gran medida ‌ineficaces en las casas en ruinas y los campamentos de tiendas de Gaza.

"Atacan mientras dormimos", dijo Al-Mashharawi, de 26 años, que vive con su familia en las ruinas de su casa en el barrio de Tuffah, en el norte de Gaza. "Se abren paso bajo las baldosas del suelo".

Mohamed Abu Selmia, director del ⁠hospital más grande de Gaza, Al-Shifa, dijo que espera que el problema empeore a medida que se acerca el verano y en medio de la prohibición israelí de materiales para el control de plagas, como el veneno para ratas.

Israel suele restringir la entrada en Gaza de artículos que, según afirma, pueden tener un doble uso militar o civil.

Como parte de lo que calificó de esfuerzo conjunto con "todos los actores y socios internacionales" para abordar el problema de la ‌higiene, COGAT, la agencia militar israelí que controla el acceso a Gaza, dijo que, en las últimas semanas, ha facilitado el traslado de unas 90 toneladas de productos para el control de plagas y más de 1.000 trampas para ratones al enclave.

"Cada día, los hospitales registran casos de pacientes ingresados debido a incidentes relacionados con roedores, especialmente entre niños, ancianos y enfermos", ‌dijo Abu Selmia.

También existe un temor generalizado a la propagación de enfermedades peligrosas, como la fiebre por mordedura de rata, la leptospirosis e incluso la peste, añadió.

El alto el fuego de octubre entre ‌Israel y Hamás ⁠ha servido de poco para aliviar el sufrimiento de los palestinos en Gaza, donde los sistemas de alcantarillado y saneamiento han sido destruidos en ​su mayor parte por Israel y la ayuda humanitaria está sujeta a restricciones israelíes.

Israel alega motivos de seguridad para justificar las restricciones.

(Reportaje de Nidal al-Mughrabi en El Cairo y Haseen Alwazeer en Gaza; edición de Rami Ayyub y Alexandra Hudson. Editado en español por Natalia Ramos)