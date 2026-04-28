Estatales marchan contra Sturzenegger por el ajuste: "No somos descartables"

Trabajadores y trabajadoras estatales se movilizarán en las próximas horas en rechazo a las políticas impulsadas por el gobierno de Javier Milei, a las que acusan de provocar un “desmantelamiento del Estado” y un retroceso en áreas clave para la población. La protesta, que contará con la participación de distintos sectores sindicales, se enmarca en una semana marcada por paros, asambleas y medidas de fuerza en todo el país.

La convocatoria surge en un contexto de creciente conflictividad social y económica. Desde los gremios sostienen que las decisiones oficiales no son aisladas, sino parte de un modelo que reduce la intervención estatal en áreas sensibles como salud, educación, empleo, obra pública, vivienda, niñez y jubilaciones. “Se está debilitando el rol del Estado en la garantía de derechos básicos, en medio de una crisis que golpea a amplios sectores de la sociedad”, señalaron voceros de la organización.

Uno de los ejes centrales del reclamo es la situación laboral dentro de la administración pública. Denuncian despidos, recortes y un deterioro sostenido de los salarios, que profundiza la desigualdad interna. Según datos difundidos por los propios trabajadores, mientras un secretario percibe ingresos superiores a los siete millones de pesos mensuales, empleados de categorías más bajas apenas superan los 800 mil pesos. “No solo hay pérdida de poder adquisitivo, sino también una estructura salarial cada vez más desigual”, advirtieron.

En ese marco, también cuestionaron las reformas impulsadas por el ministro Federico Sturzenegger, a quien responsabilizan por la política de “desregulación” del Estado. Las críticas apuntan particularmente a recientes declaraciones sobre el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), donde el funcionario planteó una eventual reducción de personal. Para los trabajadores, ese tipo de iniciativas reflejan un “desconocimiento” del funcionamiento de los organismos públicos y su importancia estratégica.

La movilización también incluirá denuncias por presuntos casos de corrupción dentro del gobierno nacional. En el documento difundido, los convocantes mencionan a distintos funcionarios y exigen investigaciones sobre supuestos hechos de enriquecimiento ilícito. “Mientras se ajusta sobre los trabajadores, aparecen denuncias que deben ser esclarecidas”, remarcaron.

Otro punto de tensión es la respuesta del Ejecutivo frente a las protestas. Desde los gremios advierten un incremento en la “represión” y en la criminalización de la protesta social, lo que —según sostienen— agrava el clima de confrontación. “Hay una estrategia para desalentar la organización de los trabajadores”, afirmaron.

A dos años del inicio de la gestión de Milei, los sectores movilizados aseguran que el balance es negativo en términos de empleo público y políticas sociales. “No solo se reducen organismos, también se pierden derechos que parecían consolidados”, indicaron.

Pese a este escenario, los estatales ratificaron su decisión de sostener las medidas de fuerza y continuar visibilizando sus reclamos. Exigen una recomposición salarial urgente, la reincorporación de despedidos y el fortalecimiento del Estado como garante de derechos. “No somos descartables, somos trabajadores esenciales para el funcionamiento del país”, concluyeron.