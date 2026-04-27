Países debaten transición hacia fin de combustibles fósiles, mientras la guerra hace subir los precios

FOTO DE ARCHIVO: Ilustración que muestra la bandera de Irán y una miniatura de una bomba de petróleo impresa en 3D.

Alrededor de 60 gobiernos, entre ellos los de Brasil, Alemania, Canadá y Nigeria, celebrarán esta semana la primera reunión internacional ‌para debatir la eliminación gradual ‌de los combustibles fósiles, en un momento en que la guerra de Irán está trastornando los mercados mundiales del petróleo y el gas y provocando una subida vertiginosa de los precios.

La reunión de ministros y funcionarios en Santa Marta, Colombia, que comienza el martes, se centrará en medidas prácticas para alejar a las economías de los combustibles fósiles, ​en lugar de establecer ⁠nuevos objetivos globales del tipo acordado en las cumbres climáticas de ‌la ONU.

"No estamos negociando ambiciones, no estamos negociando compromisos. ⁠Se trata realmente de compartir cómo se ⁠hace esto", afirmó Stientje van Veldhoven, ministra de Clima de los Países Bajos, país que coorganiza la reunión con Colombia.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Los gobiernos debatirán "qué tipo de ⁠instrumentos financieros, qué tipo de incentivos normativos y qué tipo ​de instrumentos de planificación" se necesitan para poner ‌en marcha la eliminación gradual, señaló.

Las ‌conversaciones también abordarán cómo crear las condiciones de inversión para que ⁠las industrias pasen del gas a la electricidad, y cómo reformar las subvenciones a los combustibles fósiles.

La reunión reúne a una coalición de países dispuestos a actuar, con la notable ausencia de los dos ​principales contaminadores del ‌mundo: China y Estados Unidos. Arabia Saudita y otros grandes productores de petróleo y gas de Oriente Medio tampoco asistirán.

La guerra de Irán ha puesto de manifiesto la fuerte dependencia de muchos países de las importaciones de petróleo y gas, con ⁠las economías asiáticas afectadas por la escasez de combustible y los países europeos enfrentándose a un aumento de los costos energéticos.

Van Veldhoven afirmó que la crisis energética ha reforzado los argumentos a favor de la eliminación gradual del petróleo y el gas para reforzar la seguridad económica y energética, y no solo para hacer frente al cambio climático.

"Esta guerra en Oriente Medio tiene ‌repercusiones en todo el mundo debido a nuestra dependencia de los combustibles fósiles", afirmó. "Cuanto menos dependas de ellos, menos vulnerable serás".

La reunión también refleja la frustración de algunos gobiernos ante el lento avance de las negociaciones anuales de la ONU sobre el clima, en las que casi 200 países ‌deben acordar las decisiones por consenso.

Los países acordaron abandonar los combustibles fósiles en la cumbre climática COP28 de 2023. Sin embargo, las reuniones posteriores de la ‌COP han hecho ⁠poco por avanzar en ese compromiso, ya que países como Arabia Saudita han bloqueado recientes propuestas dirigidas a los ​combustibles fósiles.

Las emisiones de dióxido de carbono procedentes de la quema de carbón, petróleo y gas son el principal factor del cambio climático.

Con información de Reuters