China ordena a Meta que rescinda compra por 2.000 millones de dólares de fima de IA Manus

FOTO DE ARCHIVO: El logotipo de Meta se ve en el centro de exposiciones Porte de Versailles en París

China ordenó el lunes al gigante ​tecnológico estadounidense Meta que rescinda su adquisición, por valor de más de 2.000 millones de dólares, de la empresa emergente de inteligencia artificial Manus, en un momento en que Pekín intensifica el escrutinio de las inversiones estadounidenses en compañías nacionales que desarrollan tecnologías de vanguardia.

La medida ‌de la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma (NDRC, por su ‌sigla en inglés) pone de relieve el compromiso de China de impedir que las empresas estadounidenses adquieran talento chino en IA y propiedad intelectual, al tiempo que Washington intenta limitar el acceso de las empresas tecnológicas chinas a los chips avanzados de Estados Unidos.

La oficina de la NDRC encargada de revisar la seguridad de las inversiones extranjeras afirmó que "prohibirá la inversión extranjera en Manus de conformidad con las leyes y reglamentos, y exigirá a las partes implicadas que retiren la operación de adquisición".

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No mencionó a Meta ni a otros inversores extranjeros en Manus.

"La operación cumplía plenamente con la legislación aplicable. Esperamos una resolución adecuada de la investigación", respondió Meta.

La medida se produce semanas antes de la cumbre prevista para mediados de mayo entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ​y el presidente chino, Xi Jinping, en ⁠Pekín. El Ministerio de Comercio de China anunció una investigación sobre la venta en enero, días después de que Meta, con sede en California, completara ‌en diciembre la adquisición de la empresa emergente.

China rara vez ordena que se deshagan operaciones corporativas ya completadas. Pero poco ⁠después de que se anunció el acuerdo, el ministerio afirmó que evaluaría e investigaría la ⁠adquisición.

Las empresas involucradas en inversiones extranjeras, exportaciones de tecnología, transferencias de datos al extranjero y adquisiciones deben cumplir con las leyes y regulaciones chinas, declaró en su momento el portavoz del ministerio.

Los dos cofundadores de Manus, el director ejecutivo Xiao Hong y el científico jefe Ji Yichao, fueron citados en Pekín ⁠para mantener conversaciones con las autoridades reguladoras en marzo y posteriormente se les prohibió salir del país, afirmaron cinco fuentes familiarizadas con el ​asunto. Xiao y Ji no respondieron a las solicitudes de comentarios.

Tras una ronda de financiación de 75 millones ‌de dólares liderada por la empresa de capital riesgo estadounidense Benchmark en ‌mayo de 2025, Manus cerró sus oficinas en China en julio y despidió a decenas de empleados.

A continuación, trasladó sus operaciones a Singapur ⁠sin solicitar la autorización de las autoridades reguladoras chinas, según personas familiarizadas con el asunto.

Esto permitió a la empresa matriz de Manus, Butterfly Effect, volver a constituirse en Singapur y eludir las restricciones de inversión estadounidenses sobre las empresas chinas de IA, así como las normas chinas que limitan la capacidad de las empresas nacionales de IA para transferir su propiedad intelectual y capital al extranjero.

No está claro de inmediato cómo va a ejecutar China la anulación de un ​acuerdo en el que ‌participa una empresa con sede en Singapur.

El personal de Manus ya se ha trasladado a las oficinas de Meta en Singapur, y los proyectos siguen adelante a pesar de las prohibiciones de salida impuestas a los dos ejecutivos, según dos fuentes familiarizadas con el asunto.

"Esto demuestra que el análisis regulatorio ya no se limita al lugar de constitución de la empresa objetivo. El origen de la tecnología, la ubicación de la I+D principal, la nacionalidad y la ubicación del equipo fundador, las operaciones históricas en China, los flujos de datos ⁠y el proceso de reestructuración offshore pueden llegar a ser relevantes", afirmó Carl Li, socio del bufete de abogados chino Zhong Lun, en una publicación en su página de LinkedIn el lunes.

"En sectores tecnológicos sensibles, una operación puede ser examinada no solo como una transacción de fusiones y adquisiciones, sino también como una posible transferencia de tecnología estratégica, datos, conocimientos técnicos y capacidades sensibles para la seguridad nacional", señaló en la publicación.

La orden de Manus es el último caso de gran repercusión en el que China bloquea o cuestiona una transacción transfronteriza.

El año pasado, China criticó a CK Hutchison, de Li Ka-shing, por acordar la venta por 23.000 millones de dólares de docenas de puertos en todo el mundo a un consorcio liderado por la gestora de activos estadounidense BlackRock. El acuerdo fue bien recibido por Trump.

CASO DE ‌ADVERTENCIA

La decisión de la NDRC envía una severa advertencia a las empresa emergentes chinas —especialmente en sectores sensibles como el tecnológico— que buscan trasladar sus operaciones a Singapur para acceder a capital extranjero, una práctica a menudo denominada "Singapore washing".

"No diría que esto pone fin al traslado de empresas chinas a Singapur. Más bien, eleva el umbral de cumplimiento", afirmó Ben Chester Cheong, profesor de la Universidad de Ciencias Sociales de Singapur.

"Es posible que las empresas tengan que demostrar un cambio operativo genuino: dónde se encuentra la dirección, quién es el propietario de la propiedad intelectual, dónde se lleva a cabo la I+D, dónde se almacenan los datos y si se ‌necesitan autorizaciones regulatorias chinas".

Meta adquirió Manus para reforzar su trabajo en agentes de IA, herramientas diseñadas para llevar a cabo tareas complejas con una intervención humana mínima.

A principios del año pasado, los medios de comunicación estatales y los comentaristas aclamaron a Manus como el próximo DeepSeek de China tras lanzar lo que, según afirmaba, era el ‌primer agente de IA general del mundo. ⁠La empresa no crea su propio modelo de IA, sino un marco de agentes que opera sobre los grandes modelos de lenguaje occidentales ya existentes.

La IA se ha convertido en un elemento central de la competencia estratégica entre las dos mayores ​economías del mundo, afirmó Alfredo Montufar-Helu, director general de Ankura China Advisors.

"China está diciendo que impedirá la adquisición extranjera de activos que consideramos importantes para la seguridad nacional, y la IA es ahora claramente uno de ellos", afirmó.

Con información de Reuters