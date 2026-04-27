Escala salarial de empleadas domésticas en mayo 2026: cuánto cobran, según categoría

Salarios de las empleadas domésticas: qué adicionales se pagan

Las trabajadoras de casas particulares comienzan mayo de 2026 sin cambios en sus haberes mínimos, ya que hasta el momento no se cerró una nueva negociación paritaria para actualizar los salarios del sector. De esta manera, continúan vigentes los valores que ya se aplicaban en abril y que funcionan como piso obligatorio para todo el país.

Esto alcanza tanto a quienes cobran por hora como a las empleadas domésticas mensualizadas. Los empleadores pueden abonar sumas superiores, pero no pagar por debajo de la escala oficial vigente.

Cuánto cobra una empleada doméstica en mayo 2026

El salario depende de la categoría laboral y también de si la trabajadora presta tareas con retiro o sin retiro.

Escala salarial vigente por categoría

Categoría Con retiro (hora) Sin retiro (hora) Con retiro (mensual) Sin retiro (mensual) Supervisora $4.191,38 $4.590,46 $523.204,46 $582.230,79 Personal para tareas específicas $3.968,10 $4.351,47 $485.709,67 $540.071,38 Caseros - $3.748,49 - $475.748,27 Asistencia y cuidado de personas $3.599,86 $4.012,14 $455.160,14 $505.578,34 Tareas generales $3.348,37 $3.599,86 $410.773,52 $455.160,14

Salarios confirmados en mayo

La mayor parte de las empleadas domésticas en Argentina está encuadrada en la categoría de tareas generales, que incluye limpieza, lavado, planchado, mantenimiento básico del hogar y otras labores comunes.

En mayo 2026, esos valores quedan así:

Con retiro: $3.348,37 por hora

$3.348,37 por hora Sin retiro: $3.599,86 por hora

$3.599,86 por hora Mensual con retiro: $410.773,52

$410.773,52 Mensual sin retiro: $455.160,14

Para quienes realizan tareas de asistencia y cuidado de niños, adultos mayores o personas con necesidades especiales, la escala salarial es superior por el nivel de responsabilidad.

Los montos vigentes son:

Con retiro: $3.599,86 por hora / $455.160,14 mensuales

$3.599,86 por hora / $455.160,14 mensuales Sin retiro: $4.012,14 por hora / $505.578,34 mensuales

Cómo se calcula el sueldo según las horas trabajadas

No todas las relaciones laborales son de jornada completa. Por eso, el cálculo del salario varía según la carga horaria semanal. Por menos de 24 horas semanales: se paga por hora trabajada, multiplicando el valor horario correspondiente por la cantidad de horas realizadas.

Entre 24 y 48 horas semanales: se toma como referencia el salario mensual de la categoría y se liquida de manera proporcional.

Jornada completa: corresponde el salario mensual fijado en la escala oficial.

Personal doméstico: qué adicionales deben pagarse

Además del sueldo básico, existen conceptos obligatorios que el empleador debe incluir.

Antigüedad

Se suma un 1% adicional por cada año trabajado sobre el salario básico.

Zona desfavorable

En determinadas regiones del país corresponde un 30% extra sobre la remuneración.

Aportes y contribuciones

El empleador debe registrar la relación laboral y abonar aportes previsionales y de obra social según la carga horaria semanal.

Cuánto cobra el personal doméstico en mayo

Qué pasa con el bono extraordinario

Durante abril se pagó una suma no remunerativa correspondiente a marzo, segmentada según cantidad de horas trabajadas:

Hasta 12 horas semanales: $8.000

Entre 12 y 16 horas: $11.500

Más de 16 horas o personal sin retiro: $20.000

Hasta ahora no se confirmó una extensión automática de ese bono para mayo. El sector continúa a la espera de una nueva convocatoria de la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares para revisar salarios. Si se reactiva la negociación, podrían definirse nuevos aumentos retroactivos o escalonados para el segundo trimestre del año.