Con foco en la prevención, PBA entrega nuevo equipamiento para reducir siniestros viales en la provincia

En la provincia de Buenos Aires, el Gobierno bonaerense continúa reforzando sus políticas de seguridad vial con acciones concretas en el territorio. En esta oportunidad, el ministro de Transporte, Martín Marinucci, encabezó una jornada de concientización en la localidad de Roque Pérez junto al intendente Maximiliano Sciaini.

La actividad incluyó la entrega de equipamiento clave para promover conductas responsables en la vía pública. En total, se distribuyeron 30 cascos para motociclistas y 25 bicicletas con sus respectivos cascos, con el objetivo de fomentar el uso de protección y reducir los riesgos al circular.

Además, el Ministerio de Transporte entregó al municipio un alcoholímetro y un alómetro, herramientas fundamentales para fortalecer los controles de alcoholemia y prevenir siniestros viales. Estas acciones forman parte de una estrategia integral que combina prevención, concientización y fiscalización en distintos puntos de la provincia.

Durante la jornada, Marinucci destacó la importancia de la presencia del Estado en este tipo de políticas. “Son elementos que buscan cuidar la vida de las personas. Quienes tenemos responsabilidad de gestión debemos garantizar herramientas para proteger a quienes circulan”, afirmó. En ese sentido, remarcó que el uso del casco puede marcar una diferencia decisiva en situaciones de riesgo. “Llevar o no casco es la diferencia entre la vida y la muerte”, sostuvo.

El ministro también subrayó que estas iniciativas se sostienen incluso en un contexto económico complejo. “La seguridad vial es una prioridad y por eso seguimos presentes en cada municipio”, señaló.

Por su parte, el intendente Sciaini valoró el acompañamiento de la Provincia y la llegada de estos recursos al distrito. “Usar casco cuida la vida de todos los vecinos de Roque Pérez”, expresó, al tiempo que resaltó la importancia de generar conciencia en la comunidad.

De la actividad participaron además funcionarios del área de seguridad vial, entre ellos el subsecretario de Política y Seguridad Vial, Eduardo Feijoo, junto a directores provinciales del área. La jornada se enmarca en una política sostenida del Gobierno bonaerense que busca reducir la siniestralidad vial a través de la entrega de equipamiento, campañas de concientización y fortalecimiento de controles.

Avanza la extensión de una de las rutas clave del oeste

El Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de la provincia de Buenos Aires, a través de la Dirección de Vialidad bonaerense, avanza con la obra de ampliación de la Ruta Provincial 1003, en los partidos de Merlo y Morón.

Las tareas que se desarrollan a lo largo de 7 kilómetros, entre las Rutas Provinciales 21 y 17, garantizarán la construcción de una doble calzada y colectoras, además del emplazamiento de ordenadores de tránsito en intersecciones, la construcción de dársenas para transporte público y la colocación de refugios para pasajeros.

“La ejecución de esta intervención impulsada por el gobernador Kicillof responde a las necesidades de las y los vecinos de esa región, quienes podrán acceder a una mayor conectividad y mejorar los tiempos de viaje”, aseguró el administrador de Vialidad, Roberto Caggiano.

En esa línea, continuó: “Gracias a esta obra, se va a poder garantizar una circulación más segura y eficiente para miles de usuarios que transitan diariamente por este corredor, generando un impacto positivo en su calidad de vida”.