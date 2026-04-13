Garantizarán la construcción de una doble calzada y colectoras, además del emplazamiento de ordenadores de tránsito en intersecciones, la construcción de dársenas para transporte público y la colocación de refugios para pasajeros.

El Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de la provincia de Buenos Aires, a través de la Dirección de Vialidad bonaerense, avanza con la obra de ampliación de la Ruta Provincial 1003, en los partidos de Merlo y Morón.

Las tareas que se desarrollan a lo largo de 7 kilómetros, entre las Rutas Provinciales 21 y 17, garantizarán la construcción de una doble calzada y colectoras, además del emplazamiento de ordenadores de tránsito en intersecciones, la construcción de dársenas para transporte público y la colocación de refugios para pasajeros.

¿Cómo es la obra en una ruta clave que une Merlo y Morón?

“La ejecución de esta intervención impulsada por el gobernador Kicillof responde a las necesidades de las y los vecinos de esa región, quienes podrán acceder a una mayor conectividad y mejorar los tiempos de viaje”, aseguró el administrador de Vialidad, Roberto Caggiano.

En esa línea, continuó: “Gracias a esta obra, se va a poder garantizar una circulación más segura y eficiente para miles de usuarios que transitan diariamente por este corredor, generando un impacto positivo en su calidad de vida”.

Los trabajos prevén un tipo de señalización vertical, demarcación horizontal, y nuevo sistema de desagüe hidráulico, junto a una nueva iluminación y cruces semaforizados vehiculares y peatonales.

Enmarcada en el “Programa de Seguridad Vial en el Área Metropolitana de la provincia de Buenos Aires”, correspondiente al Préstamo BID, desde el Ejecutivo bonaerense señalaron que permitirán hacer más ágil la circulación y brindar mayor seguridad a quienes lo transitan todos los días.