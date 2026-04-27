Prada busca limar asperezas con sus sandalias "Made in India"

Prada lanzará una colección de edición limitada de sandalias fabricadas en la India e inspiradas en el calzado tradicional Kolhapuri, menos de un año después de que el grupo de lujo italiano se enfrentara a una oleada de críticas por presentar diseños similares sin reconocer su origen.
Cada par tendrá un precio de unos 750 euros (881 dólares), según la página web de Prada.
El lanzamiento se produce tras la polémica de junio de 2025 cuando Prada presentó en un desfile de moda en Milán unas sandalias que se asemejaban a las chappals Kolhapuri indias, de siglos de antigüedad. Los diseños provocaron la indignación de artesanos y políticos indios, que acusaron a la marca de apropiación cultural.
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Posteriormente, Prada reconoció la influencia de los antiguos estilos indios y afirmó que había iniciado conversaciones con grupos de artesanos para una colaboración.
En diciembre, Prada anunció sus planes de producir 2.000 pares de sandalias en los estados indios de Maharashtra y Karnataka en virtud de acuerdos con dos organismos respaldados por el Estado, combinando la artesanía local con la tecnología italiana.
Las sandalias se venderán en 40 tiendas Prada seleccionadas de todo el mundo y por internet, según informó la empresa en un comunicado el lunes.
Prada también anunció un programa de formación de tres años para artesanos de los ocho distritos de la India tradicionalmente asociados a la fabricación de sandalias Kolhapuri. El programa será impartido por dos institutos de diseño indios de primer orden en módulos estructurados de seis meses y se espera que llegue a 180 artesanos, a partir del próximo mes.
"Es hora de que la artesanía tradicional india ocupe el lugar que le corresponde en la escena mundial", afirmó Tanu Kashyap, director general del Instituto Nacional de Tecnología de la Moda, que impartirá el programa de formación.
Los artesanos también tendrán la oportunidad de visitar la Academia del Grupo Prada en Italia para adquirir conocimientos técnicos adicionales.
Con información de Reuters