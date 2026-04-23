Empleadas domésticas: cuánto ganan en mayo 2026

Empleadas domésticas: salarios por hora y mes

Las empleadas domésticas comenzarán mayo con los salarios vigentes definidos por la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares (CNTCP), mientras el sector continúa a la espera de una nueva revisión paritaria. Ante la falta de un acuerdo adicional, los valores del quinto mes del año se mantienen sin aumentos ni cambios respecto de abril.

El último ajuste salarial había sido acordado a comienzos de año y contempló una recomposición total del 3%, aplicada en dos tramos consecutivos entre febrero y marzo. Desde entonces, no hubo una nueva actualización oficial.

Cuándo fue el último aumento para el personal doméstico y qué incluyó

1,5% de aumento en febrero sobre los salarios de enero

sobre los salarios de enero 1,5% adicional en marzo sobre los valores ya actualizados

Ese esquema permitió recomponer parcialmente los ingresos del sector, aunque gremios y trabajadoras aguardan una nueva convocatoria para discutir salarios frente a la inflación.

Salarios confirmados en mayo

Cuánto ganan las empleadas domésticas en mayo 2026

Para mayo continúan vigentes las escalas salariales actuales según categoría, modalidad con retiro o sin retiro, y pago por hora o mensualizado.

Escala salarial mayo 2026

Categoría Hora con retiro Hora sin retiro Mensual con retiro Mensual sin retiro Supervisora $4.183,00 $4.581,00 $521.000,00 $580.000,00 Personal para tareas específicas $3.960,00 $4.342,00 $485.000,00 $540.000,00 Caseros - $3.750,00 - $474.000,00 Asistencia y cuidado de personas $3.599,00 $4.025,00 $455.000,00 $507.000,00 Tareas generales $3.348,37 $3.599,86 $410.773,52 $455.160,14

Los valores pueden variar según zona desfavorable, antigüedad y adicionales legales.

Cuánto cobran las empleadas domésticas

Cuánto cuesta la hora de limpieza en mayo 2026

Dentro del régimen de casas particulares, la categoría más demandada sigue siendo la de tareas generales, que incluye limpieza, lavado, planchado y mantenimiento del hogar.

En mayo, la hora de limpieza queda en:

Con retiro: $3.348,37

$3.348,37 Sin retiro: $3.599,86

Estos montos corresponden al salario mínimo oficial, por lo que muchas trabajadoras pueden percibir sumas superiores según acuerdo entre partes, experiencia, zona o tareas adicionales.

El sector espera una nueva convocatoria de la CNTCP para actualizar haberes en los próximos meses. La discusión salarial estará atada a la evolución inflacionaria y al reclamo por una recomposición más fuerte en una actividad con alta informalidad laboral. Hasta que eso ocurra, mayo se liquidará con las mismas escalas vigentes desde marzo. El empleo en casas particulares continúa siendo una de las principales fuentes laborales del país, especialmente para mujeres. Por eso, cada actualización salarial impacta tanto en los ingresos de las trabajadoras como en la economía doméstica de miles de familias empleadoras.