Conmoción por el mal momento que atraviesan Pedro Alfonso y Paula Chaves: "Te fuiste"

Pedro Alfonso y Paula Chaves despidieron a Moro, su perro.

El mundo del espectáculo lamenta la dolorosa pérdida de una de las mascotas más icónicas de la televisión argentina. Paula Chaves y Pedro Alfonso anunciaron el fallecimiento de Moro, el bulldog francés que marcó el inicio de su amor.

El actor le obsequió el cachorro a la modelo en 2010, en plena pista de Showmatch, como un gesto romántico para conquistar su corazón. Desde ese momento, el animal se convirtió en un pilar fundamental del hogar.

Con el corazón roto, Alfonso utilizó su cuenta oficial para despedir a su fiel compañero de vida. "Y te fuiste Moro. En paz", escribió con enorme tristeza. "Nos hiciste muy felices y te vamos a extrañar siempre. Gracias por ser tan compañero. Por hacernos reír tanto. Por acompañar a nuestros hijos a crecer. Y por ser la unión y el principio de esta familia", siguió y agregó: "Tan inteligente. Tanto como para dejarnos despedirte junto a Pau. Juntos. Los 3".

Pedro Alfonso y Paula Chaves junto a Moro.

Los tiernos recuerdos

Por su parte, la conductora también le dedicó sentidas palabras a su amigo incondicional. Junto a un emotivo video, la presentadora recordó sus primeros días en convivencia. "Lo crié en mi cuello porque era muy bebé cuando me lo regalaron. Mucho tiempo no quiso estar pegado. Y ahora todo volvió ahí, donde siempre estuvo. Te amo Moro", contó.

Para coronar el homenaje digital, Pedro Alfonso publicó varias fotografías inéditas del animal junto a sus tres pequeños hijos: Olivia, Baltazar y Filipa. A lo largo de casi 16 años, la mascota presenció cada etapa de la pareja, desde los primeros besos hasta la consolidación total del matrimonio.